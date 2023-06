La préfecture du Rhône a signé une convention avec différentes associations du département pour aider les victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des être humains.

Le vendredi 9 juin, la préfecture du Rhône a annoncé avoir signé, avec l’Union Départementale des Missions Locales du Rhône et de la Métropole de Lyon, L’Amicale du Nid et le Mouvement du Nid une "convention de partenariat visant à promouvoir et faciliter l’accompagnement des victimes, mineures et majeures, de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains" explique le communiqué de presse.

Coordonner ses actions avec les associations

"La prostitution juvénile constitue une réalité préoccupante qui touche de nombreux jeunes, exposés à des situations de vulnérabilité et des traumatismes extrêmes. Face à ce fléau, les Missions locales et les associations agréées par la Préfecture du Rhône ont décidé de joindre leurs efforts pour mettre en place des actions concrètes pour la reconstruction et la réinsertion de ces victimes" poursuit la préfecture.

Avec cette convention, la préfecture veut coordonner ses actions avec les différentes associations signataires et souhaite ainsi partager les outils développés et les bonnes pratiques pour permettre de lutter contre la prostitution et le proxénétisme sur l'ensemble du territoire du département.