Renaissance Rhône demande dans un communiqué aux élus EELV de Lyon, Grégory Doucet, Bruno Bernard et Marie-Charlotte Garin de s'opposer à l'invitation du rappeur Médine lors des journées d'été du parti Europe Ecologie-Les Verts.

Les journées d'été du parti EELV se tiendront du 24 au 26 août au Havre, et une invitation a été délivrée au rappeur Médine par Marine Tondelier, Secrétaire nationale d'EELV. Cependant, cette décision a rapidement suscité la controverse en raison du passé du rappeur et des paroles de ses chansons, accusées d'antisémitisme, d'homophobie et d'anti-laïcité.

Le groupe Renaissance Rhône veut entendre Grégory Doucet, Bruno Bernard et Marie-Charlotte Garin sur le sujet

La lettre ouverte, émanant du groupe politique Renaissance Rhône, interpelle spécifiquement les élus écologistes lyonnais : Grégory Doucet (maire de Lyon), Bruno Bernard (président de la Métropole) et Marie-Charlotte Garin (députée EELV), qui ne sont pas allés à l'encontre de cette invitation. "Grégory Doucet et Bruno Bernard sont aujourd'hui à la tête des collectivités les plus importantes gérées par des élus écologistes, Marie-Charlotte Garin est la seule députée EELV de Lyon. Nous leur demandons de ne pas s'associer à la honte que représente cette présence en exigeant le retrait de Médine de la programmation des journées d'été EELV".

La lettre fait référence aux polémiques qui entourent Médine depuis un certain temps. Ses paroles controversées, telles que « crucifier les laïcards comme à Golgotha », ses associations avec des personnalités notoirement antisémites, telles que Dieudonné et Kémi Séba, ou encore son récent tweet adressé à Rachel Kahn, "resKHANpée", sont mis en avant pour étayer les préoccupations liées à son invitation.

"Soyez à la hauteur de votre responsabilité et refusez l'invitation de Médine"

La lettre exhorte Grégory Doucet, Bruno Bernard et Marie-Charlotte Garin à faire preuve d'exemplarité en refusant de participer à un événement où Médine est invité. Les auteurs de la lettre estiment que les idées homophobes et antisémites ne devraient pas avoir leur place dans les débats politiques et la société en général. Ils appellent également à un retrait de Médine de la programmation des journées d'été d'EELV : "Ils ont un devoir d'exemplarité et une responsabilité particulière" peut-on lire dans ce communiqué. "Soyez à la hauteur de votre responsabilité et refusez l'invitation de Médine".