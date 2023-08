Météo : la canicule persiste, jusqu'à 38 degrés ce dimanche à Lyon

La canicule persiste à Lyon depuis plusieurs jours. Ce dimanche 20 août, Météo France prévoit jusqu'à 38 degrés dans l'après-midi.

Dès les premières heures du jour, le thermomètre grimpait déjà, flirtant avec les 24 degrés aux alentours de 8 heures du matin. Cette chaleur matinale oppressante annonçait le début d'une journée où la moindre activité devient un défi face à la vague de chaleur insoutenable.

L'après-midi devrait être étouffante, avec un soleil rayonnant et la température grimpant inexorablement. Les thermomètres atteindront 35 degrés vers 14 heures et jusqu'à 38 degrés aux alentours de 17 heures, plus 1 degré par rapport à samedi.

⚠️🌡 Fortes #chaleurs



Demain #dimanche, T°C encore en petite hausse atteignant généralement 35 à 38°C sur sud du pays, parfois 39°C et pouvant > 40°C sur basse vallée du Rhône.



Fortes T°C se maintiennent jusqu'en milieu de semaine prochaine.



👉https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/7lvbWBIy4A pic.twitter.com/zkz2XHD23G — Météo-France (@meteofrance) August 19, 2023

Le soir ne proposera aucun répit. Le thermomètre indiquera toujours une température suffocante de 34 degrés vers 20 heures, et c'est seulement à partir de 23 heures que les températures repasseront en-dessous des 30 degrés.