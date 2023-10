Pour la mare a vu le jour grâce au travail des élèves de l’école Jean-Macé à Oullins, guidés par l’auteur Simon Grangeat et la comédienne Elodie Grumelart.

On y découvre l’histoire de Nina et Pierre, deux enfants que tout semble opposer. En effet, Nina est citadine et aime découvrir le monde…

Pierre apprécie la nature, connaît bien la forêt, la campagne, les animaux…

À eux deux, ils vont tenter de réussir une grande mission : sauver une mare. Mais pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit d’une mare aux sorcières, une espèce menacée d’extinction…

Théâtre, musique, land art, vidéo et dessins se mêlent parfaitement aux textes rythmés et poétiques, tandis que le public est régulièrement sollicité pour le sauvetage de ce petit bout de nature. Un conte féerique pour une belle transmission de valeurs autour de l’écologie.

Pour la mare – Les 21 et 23 octobre, à partir de 7 ans au théâtre de la Renaissance, Oullins