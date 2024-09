Le Premier Ministre démissionnaire Gabriel Attal était l'invité de marque de la rentrée régionale du parti Renaissance, ce week-end à Loyettes, dans l'Ain. Il en a profité pour transmettre ses directives et définir les grandes orientations politiques du mouvement.

À son arrivée, Gabriel Attal a rapidement précisé l'objectif de sa présence. "C'est l'occasion de vous passer un certain nombre de messages", prévenait-il d'entrée de jeu, selon plusieurs sources, dans le contexte politique que l'on connaît, à savoir avec un gouvernement démissionnaire et l'imminente nomination d'un nouveau Premier ministre.

Notre parti faisait hier sa rentrée régionale à Loyettes dans l’Ain.



Les militants ont partagé des temps d’échanges et de réflexion, aux côtés de @fabienne_keller, @Ambroise_Mejean et de notre invité d’honneur @GabrielAttal. pic.twitter.com/HWLmG8BD07 — Renaissance Rhône (@Renaissance_69) September 1, 2024

Il a réaffirmé la nécessité de lutter contre les extrêmes, un point central de son discours, et a remercié les élus et militants locaux pour leur soutien lors des élections législatives. "Ce fut, pour moi, la plus belle démonstration de ce que nous sommes devenus, nous Renaissance : une famille politique," a-t-il souligné, mettant en avant l’esprit de solidarité et d’unité qui caractérise son parti.

"Établir des compromis"

Le Premier Ministre a ensuite présenté deux grands axes de son agenda politique. Le premier, "un changement de culture politique," vise à "établir des compromis" avec les autres formations politiques, de gauche comme de droite. Attal a mis en avant le "Pacte d'action pour les Français," une feuille de route qu'il défend pour coordonner les actions des députés. Il a appelé à une collaboration accrue entre les différentes factions pour faire avancer des mesures clés et répondre aux défis actuels.

Rentrée régionale avec @fabienne_keller et @GabrielAttal : une journée riche en échanges dans l'Ain avec de nombreux adhérents.



Tournés vers l'avenir, prêts à affronter les défis de demain, ensemble 🚀💪



Bravo et merci aux équipes de @RenaissanceAin pour l'accueil 👌 pic.twitter.com/fc3KO7MjHy — Alexis Blondeau (@BlondeauAlexis) August 31, 2024

Le second message de Gabriel Attal s’est adressé directement aux militants : "On a besoin de vous pour ça." La tournée régionale a pour objectif de mobiliser les forces locales et de renforcer le programme porté à l’Assemblée nationale. Attal a averti que "les députés élus, ou réélus, dans notre camp sont des survivants" et a souligné que sans une révision en profondeur des méthodes et de l’organisation du parti, les chances de succès dans les prochaines élections seraient compromises.

Un remerciement collectif au Premier ministre démissionnaire

Après cette rentrée "formelle", les messages de remerciement envers Gabriel Attal, qui a pris de son temps pour répondre à des sympathisants et prendre quelques selfies, se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Tous ont décrit une journée "riche en échanges", et sont désormais "tournés vers l'avenir." "Le combat continue", écrivait notamment Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron. Fabienne Keller, députée européenne, ancienne sénatrice et maire de Strasbourg, était elle aussi présente lors de cette rentrée.