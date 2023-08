Grégory Doucet a choisi "d'écouter" Médine pour se faire "son opinion"

L'invitation du rappeur Médine aux journées d'Été des écologistes d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) le 24 août prochain divise le parti. Grégory Doucet s'est exprimé sur le sujet au micro de BFM TV.

La décision d'inviter le rappeur Médine à l'événement estival de l'EELV a suscité des divergences au sein du parti. Plusieurs élus et personnalités écologistes, dont la députée européenne Karima Delli, ont publiquement exprimé leur opposition à cette invitation.

Au contraire, Grégory Doucet a déclaré qu'il écouterait Médine pour se faire sa propre opinion, "loin des commentaires et bavardages qui ne semblent pas toujours être la priorité pour nos concitoyens" selon le maire Europe Ecologie - Les Verts de Lyon.

"Je trouve les arguments des uns et des autres très convaincants"

Interrogé sur le sujet par BFM TV, Grégory Doucet a d'abord souligné que ce n'était pas sa "priorité absolue" et que la gestion de la canicule était en tête de ses préoccupations. Cependant, il a également mentionné avoir "écouté ce que disaient les uns et les autres," faisant référence à Karima Delli et Marine Tondelier. Il a déclaré, "C'est très difficile de se faire un avis ; je trouve les arguments des uns et des autres intéressants et convaincants." Il a conclu en disant, "Je suis assez pragmatique. Médine est invité aux Journées d'Été, il y sera, j'irai l'écouter et je me ferai ma propre opinion en face de la personne elle-même, loin des commentaires et bavardages qui ne semblent pas toujours être la priorité pour nos concitoyens."

Après les Journées d'Été des écologistes, Médine participera également aux universités d'été de La France insoumise (LFI) le 26 août prochain.