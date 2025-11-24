Dimanche 23 novembre, une importante quantité de cannabis a été saisie à Vénissieux. Un vendeur a été placé en garde à vue.

Une opération policière a permis de mettre la main sur six cent grammes de cannabis et d'interpeller un dealer à Vénissieux. Selon le Progrès, l'interpellation aurait eu lieu le 23 novembre aux alentours de 19 h 45 sur un point de deal de la rue des Martyrs de la Résistance.

Sur place, l'équipe de police déployée serait tombée nez-à-nez avec un vendeur en pleine action. En possession de 470 euros en espèces, ce dernier a directement été arrêté. Un sac de sport rempli de 465 grammes de résine de cannabis et de 135 grammes d’herbe conditionnés en doses individuelles, ont également été saisis.

Le vendeur a été placé en garde à vue, tandis qu'une enquête est en cours.

Lire aussi : Rhône : trois personnes interpellées après un cambriolage et deux tentatives de vol par effraction