Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

465 g de résine de cannabis saisis sur un point de deal de Vénissieux

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 23 novembre, une importante quantité de cannabis a été saisie à Vénissieux. Un vendeur a été placé en garde à vue.

    Une opération policière a permis de mettre la main sur six cent grammes de cannabis et d'interpeller un dealer à Vénissieux. Selon le Progrès, l'interpellation aurait eu lieu le 23 novembre aux alentours de 19 h 45 sur un point de deal de la rue des Martyrs de la Résistance.

    Sur place, l'équipe de police déployée serait tombée nez-à-nez avec un vendeur en pleine action. En possession de 470 euros en espèces, ce dernier a directement été arrêté. Un sac de sport rempli de 465 grammes de résine de cannabis et de 135 grammes d’herbe conditionnés en doses individuelles, ont également été saisis.

    Le vendeur a été placé en garde à vue, tandis qu'une enquête est en cours.

    Lire aussi : Rhône : trois personnes interpellées après un cambriolage et deux tentatives de vol par effraction

    à lire également
    Un aperçu du futur Data center d’IA de l’entreprise Sesterce.
    Drôme : le supercalculateur près de Valence voit son investissement exploser

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    465 g de résine de cannabis saisis sur un point de deal de Vénissieux 16:37
    Un aperçu du futur Data center d’IA de l’entreprise Sesterce.
    Drôme : le supercalculateur près de Valence voit son investissement exploser 16:21
    Cette station de ski ligérienne contrainte de fermer : un collectif se forme pour trouver des solutions 16:00
    Prix de la participation : la Métropole de Lyon récompensée pour le projet Presqu’île à vivre 15:27
    L'Isère se dote d'un protocole de prévention et de lutte contre les violences sexuelles 14:55
    d'heure en heure
    LDLC Arena
    Lyon : deux ans après son ouverture, la LDLC Arena a attiré près de 1,5 million de spectateurs 14:21
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    Vanessa Paradis, The Divine Comedy... : les Nuits de Fourvière ouvrent leur billetterie pour Noël 13:44
    Isère : HRS lance une levée de fonds pour rester leader 13:05
    La chaleur des déchets alimentera bientôt une partie de Valserhône 12:36
    "Close Up" de Noé Soulier, une danse polyphonique 12:04
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange pluie-inondation 11:33
    Boîte aux lettres
    Haute-Savoie : la poste recrute des saisonniers pour les fêtes de Noël 10:55
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : trois personnes interpellées après un cambriolage et deux tentatives de vol par effraction 10:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut