Les start-up d’Auvergne-Rhône-Alpessélectionnées pour le CES 2026 en compagnie de Fabrice Pannekoucke, et Stéphanie Pernod, le 24 novembre 2025. @Eva Morvany

42 start-up locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'envolent pour faire connaître leurs innovations et, pourquoi pas, tisser des liens.

Le compte à rebours est lancé pour le Consumer Electronic Show (CES) de 2026. Ce salon, dédié à l’innovation technologique, se déroulera du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas. Comme chaque année, la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne une délégation d'entreprises locales. Les 42 start-ups sélectionnées étaient réunies, lundi 24 novembre, à l'hôtel de Région de Lyon pour recevoir les encouragements du président, Fabrice Pannekoucke, et de Stéphanie Pernod, première vice-présidente déléguée à l'économie.

Au milieu des discours, Hichem Ichou, cofondateur de la start-up lyonnaise H&B Materials sélectionnée pour l'édition 2026, prend la parole pour saluer l'accompagnement reçu : les conseils sur le logo de l'entreprise, ou encore les nombreux rappels concernant la validité de son VISA. "Ils nous ont vraiment tenu la main", conclut-il en souriant.

La Région n'est pas la seule à épauler les entreprises : le pôle de compétitivité Minalogic les suit également tout au long du programme, notamment sur les enjeux de mise en marché et de visibilité.

Un salon décisif pour l'exposition internationale des start-up

Créée en 2024 par Hichem Ichou et Baptiste Andrin, H&B Materials développe des alternatives biosourcées aux traitements déperlants à base de PFAS. Au CES, la start-up présentera des T-shirts en coton et en lin résistant à l'eau et au café. Elle espère bénéficier d'un gain de visibilité, notamment vis-à-vis de la presse internationale. "Les PFAS sont un problème mondial. Avec les interdictions, c'est bon de rappeler que notre technologie est exportable."

D'autres entreprises, comme Mimo Detect, reviennent au salon après une première expérience. Son directeur général, Jean-David Bigoni, souhaite désormais accélérer l'internationalisation de cette start-up spécialisée dans la détection de réseaux enterrés. "On cherche des partenariats et on espère les trouver au CES."

Jean-David Bigoni, directeur général de Mimo Detect. @Eva Morvany

Beaucoup de participants cherchent à gagner en visibilité et à multiplier les rencontres stratégiques. Fabrice Pannekoucke l'a d'ailleurs rappelé : "Ce que certaines entreprises mettent des années à obtenir, vous pouvez l'avoir en quelques jours." Avant d'encourager les entreprises à "chasser en meute", comparant l'écosystème régional à un "terreau fertile" devenu véritable "berceau fertile d'innovation".

Les 42 start-ups auvergnates et rhônalpines se retrouveront ainsi au CES 2026, dans le pavillon régional de 300 m², mis à disposition par la Région.