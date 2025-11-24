Un site pédagogique dédié à la gestion des eaux pluviales va voir le jour à Villeurbanne

Les travaux d’un nouveau site démonstrateur de gestion des eaux pluviales ont débuté mi-novembre au sein de l’îlot Mazoyer, à Villeurbanne. La livraison est attendue pour février 2026.

Les conditions climatiques changent, la façon de penser l’aménagement urbain aussi. C’est en partant de ce constat que la Métropole de Lyon a engagé le 13 novembre dernier le chantier de son futur site démonstrateur des ouvrages de gestion des eaux pluviales à Villeurbanne.

Situé sur une parcelle en friche de 1 700 m2 au sein de l’îlot Mazoyer, le site sera composé de 8 ouvrages grandeur nature, de panneaux "ouvrages et thématiques" ou encore de manipulations interactives. L’objectif : sensibiliser et former les professionnels de l’aménagement urbain et les étudiants aux différentes solutions quant à la gestion du cycle de l’eau et la préservation de l’environnement.

Lire aussi : Comment la Métropole de Lyon veut protéger la ressource en eau avec un contrat à 286 millions d’euros

Livraison prévue pour février 2026

"Dans un monde trumpiste où certains foulent du pied les questions de la science, un tel lieu est essentiel", a ainsi souligné ce lundi Agnes Thouvenot, première adjointe au maire de Villeurbanne déléguée à l'habitat et la ville durable. S’inscrivant dans le cadre du programme européen Life Artisan, le projet a bénéficié d’une subvention de 300 000 euros de la Métropole de Lyon, dont 100 000 euros financés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et l'Union européenne via le Life Artisan, porté par l'Office Français de la Biodiversité. La fin des travaux est attendue pour février 2026.

Désimperméabilisation des sols, déconnexion des eaux pluviales des réseaux d’assainissement pour les faire s’infiltrer au plus près de là où elles tombent, de nombreuses solutions seront présentées sur le site. L’une d’elles est d’ores et déjà présente à quelques mètres seulement. Un "arbre de pluie" est, en effet, déjà visible sur l’avenue Roger Salengro. Ici, une "tranchée de Stockholm", ou "tranchée d’infiltration", a remplacé le béton. Cette dernière est composée de cailloux et de graviers pour permettre une meilleure infiltration de l’eau et les bordures du trottoir ont été découpées pour faciliter son écoulement. Les premiers arbres de ce type ont été plantés il y a trois ans, rue Vauban, dans le 6e arrondissement de Lyon, et les résultats sont là. Selon la Métropole de Lyon, ce dispositif permettrait de doubler la croissance des arbres et d'augmenter de 30 % la transpiration végétale, favorisant ainsi les îlots de fraîcheur.

Exemple d'arbre pluvial à Villeurbanne (Clémence Margall)

"Nous avançons vite et de façon consensuelle avec nos partenaires et les entreprises, c’est une très bonne chose", a enfin salué le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui a rappelé dans le même temps que 400 hectares seront désimperméabilisés sur le territoire "d’ici l’année prochaine".

Lire aussi : Confrontée à la sécheresse, la Métropole de Lyon mise sur les eaux de pluie