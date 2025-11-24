En raison de "l'essor des besoins informatiques en intelligence artificielle", le leader français du cloud computing Sesterce augmente son financement.

Sesterce double la mise. Lundi 17 novembre, à l'occasion du sommet Choose France où quelque 200 entreprises françaises étaient réunies, la start-up marseillaise spécialisée dans les infrastructures cloud et le calcul haute performance a annoncé investir 1,5 milliard d'euros pour l'installation d'un supercalculateur à Alixan, dans la zone d'activités de Rolvaltain, à proximité de la gare TGV. L'entreprise avait initialement promis, en février dernier, d'investir 450 millions d'euros pour ce datacenter nouvelle génération.

Plus de moyens pour plus de puissance

La puissance du site, initialement prévue à 40 MW, passe ainsi à 80 MW, faisant de l'ordinateur l'un des "plus puissants du pays" selon l'entreprise. Hormis cela, le projet reste le même : la construction d'un datacenter et d'un campus dédié à la formation et l'inférence de grands modèles, à la simulation industrielle et scientifique, ainsi qu'au traitement intensif des données. La première phase de mise en service est annoncée pour décembre 2026, tandis que l'exploitation complète des 80 MW est, quant à elle, prévue pour décembre 2027.

Sesterce justifie cette montée en puissance par "l'essor des besoins informatiques en intelligence artificielle et en simulation de haute précision". Ce changement d'échelle devrait générer davantage d'emplois que prévu. En février dernier, environ nouveaux 800 emplois, directs et indirects, étaient envisagés. Désormais, ce chiffre pourrait être revu à la hausse, même si, pour l'heure, ni Anthony Tchakerian, ni Youssef El Manssouri, les deux fondateurs et directeurs généraux de l'entreprise, n'ont donné d'estimations précises concernant le recrutement. Ils ont toutefois conclu : "C’est une avancée majeure pour la technologie française, et nous sommes honorés de la construire ici."