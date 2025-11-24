Le niveau risque fort d'avalanche (4/5) est déclenché sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Chablais en Haute-Savoie ce lundi 24 novembre.

Suite aux chutes de neige récentes et en cours en haute montagne, le risque d'avalanche niveau fort (niveau 4/5) est de mise à plus de 2200 mètres, sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Chablais ce lundi 24 novembre. "La neige fraîche pourrait occasionner de possibles départs spontanés ou des départs facilement déclenchables par un skieur", indique la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué.

Avant toute sortie en montagne, il est donc recommandé à chacun de se renseigner auprès des professionnels de la montagne, de signaler son itinéraire, d’éviter les pentes fortes, de ne pas partir seul et d’être bien équipé.

Appel à la vigilance

Si la détention de pelles, sondes et de détecteurs de victimes d'avalanche sont indispensables, la préfecture rappelle que ces outils ne protègent "aucunement" du risque d'avalanche. Cette dernière appelle donc à une extrême vigilance lors de toute sortie en montagne à compter d'aujourd'hui.

