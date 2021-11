Grand débat sur le téléphérique : Lyon Capitale vous donne rendez-vous ce mardi soir

Lyon Capitale organise mardi 23 novembre un grand débat autour du projet de transport par câble de l'Ouest lyonnais. Le sujet passionne et divise, entre Lyon, Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon ou La Mulatière.

[🚨 Évènement Lyon Capitale - DÉBAT sur le projet de téléphérique]

Le projet de téléphérique ou transport par câble entre Francheville et Lyon, passant par Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière, a été inscrit il y a plus d'un an au plan de mandat du Sytral (Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise).



Présidé par l’écologiste Bruno Bernard également président de la Métropole de Lyon, le Sytral aimerait réaliser ce projet pour 2025.

Près d'un an après l'annonce du projet, la concertation publique a débuté lundi 15 novembre. Elle va durer trois mois. "Tout est sur la table" promet Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon. "Tout". "Même l'opportunité du projet", clame Bernard, c'est-à-dire le réalise ou non.

Lyon Capitale vous propose un grand débat TV de 45 minutes entre :

➡️ Jean-Charles KOHLHAAS, vice-président délégué du Sytral, vice-président EELV de la Métropole de Lyon. Il pilote ce projet au Sytral.

➡️ Véronique SARSELLI, maire LR de Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, vivement opposée au projet

🔔 LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021 à 20h30



Opportunité du projet, tracés, voyageurs attendus, contraintes d’insertion, pylônes, vent, bruit, impacts paysagers, référendum, alternatives, tout ce qui fait débat sera abordé.

📅 RDV mardi 23 novembre 20h30 sur www.lyoncapitale.fr et tous les réseaux sociaux du groupe (Youtube, Facebook, Twitter) pour la diffusion du débat.

Il sera évidemment consultable par la suite en replay sur toutes nos plateformes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Depuis un an, et l'annonce du projet, Lyon Capitale a donné la parole aux acteurs. Aux pour, aux contre. Aux opposants comme aux défenseurs du projet qui pourrait relier Francheville à Lyon, en passant par Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière.

Plusieurs 6 minutes chrono ont aussi été consacrés au sujet.

