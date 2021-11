Lyon : le service Vélo'v bat des nouveaux records de fréquentation

Après un record historique de locations au mois de septembre, 94 % des usagers de Vélo'v ont une image positive du service proposé par JCDecaux, indique l'entreprise dans un communiqué, publié lundi 22 novembre. Autres chiffres : le service a réalisé le meilleur mois d'octobre de son histoire.

Les Lyonnais en ont sous la pédale. Le mois de septembre était historique pour les Vélo'v lyonnais qui avaient enregistré plus d'un million de locations. Un chiffre également dépassé pour le mois d'octobre. Ce qui devrait réjouir la municipalité écologiste, qui développe particulièrement les pistes cyclables entre Rhône et Saône. Selon une étude réalisée sur un échantillon de 300 personnes par l'institut Enov lors de l'été 2021, et commandée par JCDecaux, pionnier de la mobilité douce, 94 % des répondants ont une image positive du service. Autres chiffres encore : 98 % saluent la facilité d’usage et 89 % se déclarent satisfaits de l’application « Vélo’v officiel ».

Meilleur mois d'octobre de son histoire pour Vélo'v

En 2021, Vélo'v enregistre sa fréquentation pour un mois d'octobre : le service compte plus de 75 000 abonnés longue durée au 1er novembre 2021, "une hausse de 4,45 % par rapport à octobre 2020", détaille le communiqué. Sur le mois d'octobre 2021, 1 066 336 locations ont été enregistrées, soit une augmentation de 33 % par rapport au même mois de l'année précédente. Des résultats "très positifs" selon Jean-Michel Geffroy, directeur général Territoires et Institutions de JCDecaux.

Aujourd'hui, le service de vélos en libre-service met à disposition plus de 5 000 Vélo'v sur 18 communes de la Métropole.