Grand Coeur lyonnais répond à Louis Pelaez : "Gérard Collomb n'a cessé de s'opposer aux écologistes"

Les ancien membres du groupe Inventer la Métropole de Demain se disent "fiers de porter les couleurs de Grand Coeur lyonnais".

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux mercredi, l'ancien directeur de campagne de Gérard Collomb, Louis Pelaez a annoncé qu'il votera pour l'écologiste Bruno Bernard aux élections métropolitaines. Celui qui a co-fondé le groupe Inventer la Métropole de demain avec l'emblématique maire décédé en 2023 estimait qu'il ne fallait accorder aucune voix à Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli refusant "que Lyon tombe aux mains d'une droite dure, celle de Wauquiez".

"Comment M. Pelaez peut-il appeler à voter pour Bruno Bernard tout en se réclamant de l'héritage de Gérard Collomb ?"

Dans un communiqué transmis ce jeudi à notre rédaction, les membres du groupe Grand Coeur lyonnais, anciennement membres du groupe Inventer la Métropole de demain se disent en réponse "fiers de porter les couleurs de Grand Coeur lyonnais".

"Comment M. Pelaez peut-il appeler à voter pour Bruno Bernard tout en se réclamant de l'héritage de Gérard Collomb, alors que ce dernier n'a cessé, jusqu'à la fin de son mandat, de s'opposer à un exécutif écologiste et extrémiste", écrit Nicole Sibeud qui présidait le groupe Inventer la Métropole de demain lors de sa fusion avec la droite au conseil métropolitain.

Pour rappel, en juin 2023, Louis Pelaez avait quitté le groupe Inventer la métropole de demain en regrettant ce rapprochement. "Nous sommes fiers de porter les couleurs de Grand Coeur lyonnais, une union large rassemblant la société civile la droite républicaine, le centre, le centre droit et le centre gauche", estiment les signataires parmi lesquels figurent la tête de liste Christophe Geourjon.

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