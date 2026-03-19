Actualité
Nicole Sibeud
Crédit : Métropole de Lyon

Grand Coeur lyonnais répond à Louis Pelaez : "Gérard Collomb n'a cessé de s'opposer aux écologistes"

  • par Nathan Chaize

    • Les ancien membres du groupe Inventer la Métropole de Demain se disent "fiers de porter les couleurs de Grand Coeur lyonnais".

    Dans un message publié sur ses réseaux sociaux mercredi, l'ancien directeur de campagne de Gérard Collomb, Louis Pelaez a annoncé qu'il votera pour l'écologiste Bruno Bernard aux élections métropolitaines. Celui qui a co-fondé le groupe Inventer la Métropole de demain avec l'emblématique maire décédé en 2023 estimait qu'il ne fallait accorder aucune voix à Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli refusant "que Lyon tombe aux mains d'une droite dure, celle de Wauquiez".

    "Comment M. Pelaez peut-il appeler à voter pour Bruno Bernard tout en se réclamant de l'héritage de Gérard Collomb ?"

    Dans un communiqué transmis ce jeudi à notre rédaction, les membres du groupe Grand Coeur lyonnais, anciennement membres du groupe Inventer la Métropole de demain se disent en réponse "fiers de porter les couleurs de Grand Coeur lyonnais".

    "Comment M. Pelaez peut-il appeler à voter pour Bruno Bernard tout en se réclamant de l'héritage de Gérard Collomb, alors que ce dernier n'a cessé, jusqu'à la fin de son mandat, de s'opposer à un exécutif écologiste et extrémiste", écrit Nicole Sibeud qui présidait le groupe Inventer la Métropole de demain lors de sa fusion avec la droite au conseil métropolitain.

    Pour rappel, en juin 2023, Louis Pelaez avait quitté le groupe Inventer la métropole de demain en regrettant ce rapprochement. "Nous sommes fiers de porter les couleurs de Grand Coeur lyonnais, une union large rassemblant la société civile la droite républicaine, le centre, le centre droit et le centre gauche", estiment les signataires parmi lesquels figurent la tête de liste Christophe Geourjon.

    Lire aussi : Ancien proche de Collomb, Pelaez dénonce l'orientation "réactionnaire" d'Aulas et Sarselli

    à lire également
    Les équipes de Coeur lyonnais et Grand Coeur lyonnais ont dévoilé leur projet pour l'avenue Rockfeller (3e-8e).
    "Des réalisations dogmatiques" : le camp Aulas veut rétablir le double sens avenue Rockfeller

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les équipes de Coeur lyonnais et Grand Coeur lyonnais ont dévoilé leur projet pour l'avenue Rockfeller (3e-8e).
    "Des réalisations dogmatiques" : le camp Aulas veut rétablir le double sens avenue Rockfeller 16:25
    Nicole Sibeud
    Grand Coeur lyonnais répond à Louis Pelaez : "Gérard Collomb n'a cessé de s'opposer aux écologistes" 16:23
    Municipales à Lyon : aux Etats-Unis, Doucet et Aulas jouent au chat et à la souris 15:44
    Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises ©Romane Thevenot
    Métropole de Lyon : avant le second tour, La Ville à Vélo juge le programme des écologistes "ambitieux" 15:08
    Hôtel de Ville de Vénissieux
    Coup de théâtre à Vénissieux autour de soupçons de fraude électorale 14:57
    d'heure en heure
    Le bureau de poste du quai Saint-Antoine fermé après une attaque au fourgon 14:42
    Lyon : 250 œuvres de Jean-Michel Deny aux enchères au profit de la Fondation de France 14:21
    10 ans du Lyon Street Food Festival : les premiers chefs dévoilés 13:52
    Expo Alain Guillemaud
    On a testé l’expérience Polaroid la plus immersive de Lyon 13:40
    Damien Gouy
    "Impossible" au théâtre des Marronniers 12:46
    L'avocat de Charlie Hebdo Richard Malka
    "Qu'à Lyon, dans la ville de Jean Moulin, écologistes et socialistes s'allient avec LFI, c'est misérable" 12:26
    police lyon faits divers
    Des coups de feu tirés à Vaulx-en-Velin, un homme blessé 12:24
    police Lyon
    Une banque attaquée en plein centre-ville ce jeudi à Lyon 12:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut