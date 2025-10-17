Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon ce vendredi 17 octobre, à cause notamment des conditions météorologiques peu dispersives.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le début des vacances scolaires, on respire un peu moins bien dans la métropole de Lyon. La qualité de l'air, plutôt bonne depuis le début de la semaine, sera en grande partie dégradée ce vendredi 17 octobre, à cause notamment de conditions météorologiques peu dispersives tout au long de la journée.

    Ainsi, si les concentrations en ozone et dioxyde de soufre resteront à des niveaux convenables, les concentrations en particules fines devraient légèrement augmenter.

