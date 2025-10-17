Actualité
L'université Lyon 2 occupée par les "sans facs", une trentaine d'inscriptions réclamées

  • par Romain Balme

    • Le collectif des sans-facs a investi le campus de l’Université Lyon 2 ce jeudi. Les manifestants réclament toujours l’inscription d’une trentaine d’étudiants, après un rendez-vous jugé infructueux avec la présidente de l’établissement.

    Le collectif des sans-facs prend possession de l'Université Lyon 2. Sur le campus des Berges du Rhône, une manifestation a eu lieu ce jeudi dans la cour centrale. Celle-ci fait suite au rendez-vous obtenu mardi avec Isabelle von Bueltzingsloewen, la présidente de l’université Lyon 2. Les revendications n'ont semble-t-il pas été entendues. Pour rappel, l'organisation réclame à l'université l'inscription d'une trentaine de personnes.

    C'est notamment la situation des étudiants étrangers qui inquiète les "sans facs". En effet, sans inscription, leur place en résidence universitaire ou le renouvellement de leur titre de séjour pourraient être mis en danger. Selon nos confrères de Lyon Mag, le collectif reproche à la présidente de "se cacher derrière le manque de moyens à l’université". Ses choix budgétaires sont également remis en cause. La cible principale concerne "les dizaines de milliers d’euros dépensés dans l’effacement de tags", qui devraient, selon les manifestants, servir à inscrire la trentaine d'élèves toujours "sans facs" actuellement.

