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Portrait de Gilles Gascon – Grand Coeur Lyonnais – circonscription Porte des Alpes . © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Gilles Gascon : 5e président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Gilels Gascon est en charge des mobilités, des transports en commun et des performance du réseau à la Métropole de Lyon.


    Né le 21 janvier 1967 à Saint-Priest, Gilles Gascon a grandi dans le quartier sensible de Bel Air de cette même commune. Il reprend l'entreprise familiale fondée en 1972, spécialisée dans le commerce de détail d'électroménager et de matériels audio-vidéo, un commerce de centre-ville qu'il défend fièrement face aux grandes surfaces.

    Président de l'association des commerçants de Saint-Priest, il entre en politique en 2008 dans le sillage du député Philippe Meunier, d'abord dans l'opposition. En 2014, il emporte la mairie de Saint-Priest (50 000 habitants), bastion historique de la gauche. Réélu en 2020, puis pour un troisième mandat dès le premier tour en mars 2026, il incarne une droite populaire ancrée dans l'Est lyonnais, attachée à la sécurité et au développement économique.

    Il était pressenti pour la présidence de la Métropole avant que Véronique Sarselli ne s'impose. Il hérite de la très convoitée délégation aux mobilités et aux transports en commun.

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