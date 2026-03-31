Nommée Hot Gone, une marche réunissant des teckels et leurs maitres est organisée au parc de la Tête d'Or à Lyon le dimanche 14 juin.

Le Hot Gone. C'est le nom de cette nouvelle marche associant les teckels et leurs maitres. Un événement qui se déroulera le 14 juin prochain au parc de la Tête d'Or (Lyon 6e) sous l'égide de la Paris Sausage Walk. Des centaines de chiens parcourront les allées de ce lieu iconique lyonnais pour une marche de 2,8 km.

Pour les organisateurs, le défi est désormais de rassembler le plus teckels possible alors que cette race a fait son entrée dans le top 10 des chiens préférés des Français en 2025 selon la Centrale canine. "La communauté des amoureux de teckels est très active. Nous voulions créer à Lyon un événement à la fois joyeux et solidaire, ouvert à tous les amoureux des chiens", ambitionne Anne-Flore Baron, organisatrice de la Hot Gone. Moment convivial oblige, un foodtruck sera présent sur place.

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La solidarité au coeur de la marche

Si l'évènement veut porter des valeurs festives, la dimension solidaire est aussi importante. Pour cause, la Hot Gone soutient deux associations engagées pour la protection et le bien-être animal. Il s'agit de "Teckels sans doux foyer"

spécialisé dans le recueil, la protection et l’adoption de teckels

abandonnés ou en difficulté, et la SPA de Lyon et du Sud-Est. Pour soutenir ces causes, des objets solidaires seront proposés en échange d'un don, et

l’intégralité des contributions sera reversée aux associations partenaires.

Informations pratiques

Lieu : Parc de la Tête d’Or – Lyon

Date : Dimanche 14 juin 2026

Heure : 10h

Parcours : boucle de 2,8 km autour du lac

Accès : gratuit et ouvert à tous