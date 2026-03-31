Faute de réponses de la Direction Générale sur leur projet de Scop, les salariés de l'entreprise Sippex (Medippex) de Courzieu seront en grève ce mardi 31 mars.

Depuis fin 2025, le site Sippex du groupe Medippex de Courzieu est placé en redressement judiciaire. En mars, un groupe de salariés s'était porté candidat à la reprise de l'entreprise de production de poches à perfusion avec un projet de Scop (société coopérative et participative).

Pour finaliser ce projet de Scop, le groupe de salariés devait obtenir plusieurs documents concernant l'entreprise, dont ses données économiques et commerciales. Des documents qui n'ont toujours pas été transmis par la direction : "La direction bloque les avancées des reprises depuis des mois en refusant la transmission de plusieurs documents importants auprès de l'administrateur", dénonce la CGT Sippex.

"Aujourd'hui la Scop est le seul projet qui gardera l'entreprise à Courzieu"

A noter que deux autres offres font actuellement de la concurrence à ce projet de Scop : "Aujourd'hui la Scop est le seul projet qui gardera l'entreprise à Courzieu, nous avons aujourd'hui l'intime conviction que les autres soit disant projets entraineront soit la liquidation soit délocalisera les emplois en Normandie", défend le syndicat.

Faute de réponse de la part de la direction, une grève est organisée sur le site de Courzieu ce mardi 31 mars. Le syndicat rappelle qu'il reste néanmoins "ouvert à un dialogue constructif" avec la Direction Générale.

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