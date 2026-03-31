Du 4 au 20 avril, la Cité du chocolat Valrhona proposera une large programmation sur le thème de Pâques. L'occasion de chasser les oeufs ou de créer sa propre tablette de chocolat.

Pâques approche à grands pas. Et qui dit Pâques dit... chocolat. Pour l'occasion, la cité du chocolat Valrhona (Tain L'Hermitage) proposera un programme inédit du 4 au 20 avril prochain. Chasse aux œufs, ateliers de cuisine, mais aussi jeux autour du cacao et masterclass, il y en a pour tous les goûts.

Le royaume du chocolat proposera notamment un "choco-quizz", pour tester ses connaissances sur le cacao, un ciné-goûter mêlant projection et chocolat, ou encore l'annuelle chasse aux oeufs dans les jardins de la cité. Des ateliers de pâtisserie, permettront également aux chefs en herbe de créer un "nid de Pâques", leur propre tablette de chocolat ou un mi-cuit au chocolat.

Les plus grands pourront quant à eux assister à une masterclass du chef pâtissier Julien Degraeve sur le thème du dessert et du "souvenir d'enfance" prévue le 18 avril.

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