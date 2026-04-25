Football : l’OL confirme face à l’AJ Auxerre et consolide sa place sur le podium de Ligue 1 !

L’OL confirme face à l’AJ Auxerre (3-1) et consolide sa place sur le podium de Ligue 1. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport via Getty Images)

Après son exploit contre le PSG dimanche dernier (victoire 1-2), l’OL devait continuer sur sa belle lancée face à l’AJ Auxerre, ce samedi 25 avril. C’est chose faite.

L’Olympique Lyonnais n’aime définitivement pas la facilité. Ce samedi, les hommes de Paulo Fonseca recevaient l’AJ Auxerre, 16e et barragiste, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les Rhodaniens sont parvenus à s'imposer dans la douleur, sur le score de 3-2.

Après une grosse domination, les Gones ont trouvé la faille à la 19e minute de jeu grâce à son avant-centre, Roman Yaremchuk, à la suite d'un centre parfait d'Abner Vinicius. Sur la première occasion dangereuse des Auxerrois, c'est l'ancien Lyonnais Synaly Diomandé qui va égaliser à la 35e minute sur coup franc après un grand cafouillage dans la défense rhodanienne (1-1).

Comme un symbole, Tanner Tessmann, grandement critiqué depuis plusieurs semaines pour son niveau de jeu insatisfaisant, est venu remettre l'OL dans le droit chemin en grattant un ballon dans son camp. Derrière, Ainsley Maitland-Niles est lancé en profondeur, centre et Tolisso vient finir l'action au premier poteau à la 66e minute (2-1).

L'Ukrainien Roman Yaremchuk va ensuite imiter son capitaine 5 minutes plus tard pour s'offrir un doublé (3-1). Auxerre aura eu le mérite de faire douter Lyon jusqu’au bout du temps réglementaire avec la réduction du score inscrite par Bryan Okoh à la 88e minute (3-2). Cela n'a pas suffit, l'OL sort vainqueur d'un match compliqué.

Une belle victoire qui oblige désormais les adversaires directs des Gones à s’imposer ce week-end pour rester dans la course au podium. Les Lyonnais ont donc encore leur destin entre les mains. Cap désormais sur la réception du Stade Rennais, dimanche 3 mai (20h45), en clôture de la 32e journée de championnat.