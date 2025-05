Après l'impressionnant orage, aucun sinistre majeur à déplorer

Un orage bref mais intense a recouvert plusieurs quartiers lyonnais de grêle samedi en fin de journée. Si les images ont impressionné, aucun sinistre majeur n’a été constaté.

La scène a surpris de nombreux Lyonnais : en quelques minutes, un tapis blanc de grêle s’est formé sur les chaussées et trottoirs de la ville, notamment dans les 3e et 6e arrondissements. L’épisode, survenu vers 17h30 dans le sillage d’un violent orage, s’est accompagné de précipitations soudaines et de vents soutenus, dans un contexte de vigilance jaune lancée par Météo-France.

Malgré des images spectaculaires relayées sur les réseaux sociaux, les sapeurs-pompiers du Rhône n’ont signalé « aucune intervention notable » liée à cet épisode météo, selon Le Progrès. Ni blessé, ni dégât matériel majeur n’a été recensé dans l’agglomération. L’alerte orage reste néanmoins en vigueur ce dimanche, en raison du maintien d’une instabilité atmosphérique sur la région.