Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.



“Nous avons, aux États-Unis, un président qui entend non seulement dire ce qu’il convient de faire dans la société, mais aussi ce qu’il convient de penser et ce qu’est la vérité”

Nathalie Dompnier , présidente de l’université de Lyon, co-organisatrice du concours Ma thèse en 180 secondes, rempart face à la montée de la défiance envers la science.

“Quand un parti politique, LFI, est capable de créer une affiche ouvertement antisémite, c’est que ce même parti : d’une part, a perdu sa boussole ; d’autre part, considère qu’un peu d’antisémitisme ne nuit pas à ses affaires”,

a déploré l’ancien maire de Villeurbanne Jean-Paul Bret .

“Les hauts fonctionnaires n’ont de hauteur que s’ils osent : merci d’avoir osé. D’autant que vous ne l’avez pas fait en franc-tireuse mais avec la loyauté que l’on vous connaît”

Emmanuel Macron a soutenu publiquement la préfète Fabienne Buccio qui avait été désavouée par le ministre François Rebsamen pour avoir sorti des familles de l’hébergement d’urgence.

“Le football n’est pas malade de ses supporters, il l’est de ses instances et de ce climat malsain fait de copinage et de magouilles, de cette gestion catastrophique de la LFP et de sa soumission à un pays étranger pour quelques billets”,

a accusé le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones 1987 de l’OL.

“Avec Jean-Michel Aulas, on n’a jamais perdu contre les Verts”,

souligne Thomas Rudigoz . Le chef de file de Renaissance pour les municipales pousse l’ancien président de l’OL à se présenter contre l’écologiste Grégory Doucet en 2026.

“Il paraît que je vais avoir l’effet d’aubaine comme l’ont eu Bocuse, Savoy et Haeberlin quand ils ont perdu leur troisième étoile”

Taquin, Georges Blanc réagit, auprès de Lyon Capitale, au retrait de sa troisième étoile au Michelin, acquise en 1981. La maison Blanc est étoilée sans interruption depuis 1929, un record mondial.