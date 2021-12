Fin du diesel à Lyon en 2026 : une ultime discussion avec un panel citoyen ce vendredi

À partir de 2026, il ne sera plus possible pour les véhicules diesel de circuler dans la Métropole de Lyon. C'est ce que prévoit l’extension de la Zone à faibles émissions (ZFE) engagée dans une grande concertation de 5 mois depuis septembre. Vendredi 3 décembre, se tiendra l'ultime réunion des habitants membres du panel citoyen.

Au mois de mars 2021, la Métropole de Lyon a voté la mise en place d'une Zone à faibles émissions (ZFE) à partir de 2022 pour les véhicules particuliers Crit'Air 5 et non-classés. Une large concertation a été engagée, depuis le 3 septembre et jusqu'en février, pour déterminer le calendrier de la sortie du diesel et des véhicules Crit'Air 4, 3 et 2 d'ici 2026.

Vendredi 3 décembre, les habitants et habitantes membres du panel citoyen se réuniront une dernière fois avant de rendre leurs propositions. Plusieurs personnalités seront auditionnées : élus, experts, responsables associatifs… Tout cela dans le but de finaliser le travail de réflexion entamé il y a plusieurs mois. Cette séance sera également retransmise en direct à partir de 17h30 sur la chaîne youtube de la Métropole.

