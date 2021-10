Fin du diesel en 2026, la Métropole de Lyon veut rassurer les acteurs économiques ce lundi

D’ici 5 ans, seulement 25 % des véhicules qui circulent actuellement dans la Métropole de Lyon seront autorisés dans les rues de l’agglomération en 2026. Depuis le 3 septembre, une grande concertation est donc engagée auprès de nombreux acteurs et du public. Ce lundi 18 octobre, la Métropole va rencontrer des acteurs du monde économique.

C’est l’un des dossiers majeurs de la Métropole de Lyon pour les prochains mois, voire les prochaines années. D’ici 5 ans, en 2026, les véhicules diesel devraient quitter les rues de la Métropole en raison de l’extension de la ZFE (Zone à faibles émissions).

L’objectif est donc clair et martelé par la collectivité qui veut avancer vite sur le sujet, mettant en avant la réduction nécessaire de la pollution dans l’agglomération. "Nous dépassons tous les seuils de pollution dans la plupart des Métropoles françaises. Dans ces polluants, il y en a un qui est spécifique, le dioxyde d'azote, qui est essentiellement émis par les véhicules routiers et à 95 % au sein de ces véhicules routiers par des véhicules diesels. Il y a un véritable enjeu à réduire puis à supprimer la circulation des véhicules diesels partout où c'est possible", déclarait ainsi Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président écologiste de la Métropole de Lyon en charge des déplacements, dans l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale mi-septembre (en lien ici).

Une concertation jusqu'en février 2022

Néanmoins, depuis son annonce le projet métropolitain est loin de faire consensus, il suscite même de vifs échanges au sein de la Métropole. Une grande concertation est donc engagée, depuis le 3 septembre... et jusqu'en février 2022, pour déterminer le calendrier de la sortie du diesel dans la Métropole de Lyon et des véhicules Crit'Air 4, 3 et 2 d'ici 2026.

Lire aussi : Fin du diesel à Lyon : débats vifs à la métropole autour de l'extension de la ZFE

Ce lundi 18 octobre, la Métropole compte prendre le pouls des acteurs économiques lors d’une réunion de concertation. "Entrepreneurs, artisans, commerçants, professionnels du transport et du BTP sont conviés à ce moment d’échanges lundi 18 octobre de 16h30 à 18h", souligne la collectivité.

Comment soutenir les professionnels ?

La réunion sera animée par Émeline Baume, vice-présidente déléguée à l’économie, l’emploi, le commerce, le numérique et la commande publique et Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué aux déplacements, aux intermodalités et à la logistique urbaine.

La concertation se déroulera en deux séquences :

les aides actuelles au regard des véhicules propres disponibles sur le marché ;

les perspectives sur les infrastructures de recharge, les dérogations ou la logistique.

Les professionnels peuvent se connecter sur le lien suivant pour participer lundi à la réunion : https://bit.ly/rencontre-zfe-18102021

Lyon Capitale a consacré déjà de nombreux articles sur le sujet de la ZFE :

- Lyon - ZFE : Peut-on encore revendre son véhicule diesel ?

- Zone à faibles émissions à Lyon : une baguette pas si magique contre la pollution