Salué par les différentes oppositions de l’exécutif écologiste de la Métropole de Lyon, le report en 2028 de l’interdiction des véhicules classés Crit’Air 2 dans la ZFE satisfait également au sein de la majorité.

Annoncée par l’exécutif écologiste de la Métropole de Lyon pour 2026, l’interdiction des véhicules diesel dans la Zone à faibles émissions (ZFE) ne devrait finalement pas se faire avant 2028. Un rétropédalage fort de la part du président Bruno Bernard, qui avait fait de cette mesure un véritable cheval de bataille pour améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération et par ruissellement la santé des Grands Lyonnais.

"Détendre le calendrier"

Dans un entretien accordé à nos confrères de Tribune de Lyon, l’élu écologiste explique qu’il était "naturel d’écouter. Et d’adapter les choses". Interrogé par Lyon Capitale, Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge du déploiement de la ZFE précise cette décision, qui a de quoi surprendre seulement six mois après la décision du conseil métropolitain, en septembre 2022, d’interdire les véhicules Crit’Air 2 à partir de 2026.

"On essaye de ne pas se prendre un mur et on répond aux inquiétudes de l’ensemble des collectivités" Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon

"Nous avons mené une concertation et nous avons entendu beaucoup d’inquiétudes de toutes les collectivités en général, même celles qui ont émis des avis favorables, sur cette échéance au 1er janvier 2026 où 30% de la population serait concernée par l’interdiction du diesel sur le périmètre central de la ZFE. Nous avons entendu les mêmes inquiétudes du côté des entreprises. En se donnant un peu plus de temps, on détend le calendrier. On essaye de ne pas se prendre un mur et on répond aux inquiétudes de l’ensemble des collectivités", justifie l’élu en charge des déplacements sur le territoire métropolitain.

Les communistes opposés à l'interdiction des diesels

Prise il y a quinze jours, cette décision a été particulièrement saluée depuis mardi par les élus d’opposition, qui n’avaient eu de cesse de s’opposer à cette interdiction. Elle a aussi fait des heureux dans les rangs de la majorité, du côté des élus communistes. Depuis de nombreux mois, ces derniers pointent l’impact social de l’interdiction totale des véhicules diesel. Contacté, Pierre-Alain Millet confie saluer "une preuve de réalisme", qui devrait "donner le temps de poursuivre le travail et d’aller au fond", car la "question de l’impact social est un vrai sujet et le fait de reporter l’interdiction du diesel ne le résout pas".

"Il vaut mieux avoir un véhicule Crit’Air 2 diesel bien entretenu et bien conduit qu’un gros SUV hybride essence" Pierre-Alain Millet, élu communiste de la Métropole de Lyon

Les élus communistes de la Métropole de Lyon ne comptent donc pas se satisfaire de ce report et entendent bien poursuivre leur pression pour obtenir l’abandon pur est simple de l’interdiction des véhicules Crit’Air 2. Une mesure portée par la Métropole de Lyon, mais qui, pour le moment, n’est pas demandée par l’État, à l’origine de la mise en place des ZFE en France.

"On pense que le Crit’Air 2 n’est pas un problème environnemental. En pratique il vaut mieux avoir un véhicule Crit’Air 2 diesel bien entretenu et bien conduit qu’un gros SUV hybride essence qui est lourd et conduit comme un sagouin. Du point de vue des émissions totales, si l’on tient compte des poussières de frottement on s’aperçoit que l’impact environnemental n’est pas si simple que, Diesel ou pas diesel", explique Pierre-Alain Millet. Et de poursuivre en pointant du doigt "le principe même des étiquettes Crit’Air, qui ne reposent que sur l’âge des véhicules. C’est une aberration, ça ne tient pas compte de l’entretien du véhicule. Il faudrait repenser cela complètement", peste l’élu communiste.

"Une erreur" politique

Si, à l’inverse des élus d’oppositions, il ne voit pas ce recul comme un désaveu de la politique menée par l’exécutif écologiste, Pierre-Alain Millet ne se montre pour autant pas tendre avec le président de la Métropole. "La légitimité politique de la Métropole ne peut pas se construire contre les communes et certains le découvrent dans cette affaire. Ce n’était pas possible d’imposer une ZFE à tout l’Est lyonnais en évacuant l’Ouest lyonnais", souffle l’élu de Vénissieux.

"Ce n’était pas possible d’imposer une ZFE à tout l’Est lyonnais en évacuant l’Ouest lyonnais" Pierre-Alain Millet, élu communiste de la Métropole de Lyon

Dans son viseur, la délibération adoptée à l‘automne qui avait également acté l’extension du périmètre de la ZFE dans le Sud et l'Est lyonnais jusqu'à la Rocade Est. "Un périmètre qui correspondait aux objectifs de qualité de l’air fixés", selon Jean-Charles Kohlhaas, mais "politiquement indéfendable" estime Pierre-Alain Millet. Avant d'expliquer que : "les études techniques disent que la ZFE n’améliorerait pas beaucoup la situation à l’Ouest, car le parc automobile y évolue plus vite qu’à l’Est, mais politiquement on dit quelque chose d’insoutenable, car on dit : « Les riches n’ont pas besoin de la ZFE et les pauvres il faut qu’on les oblige".

Le calendrier, initialement prévu, d'élargissement de la ZFE dans la Métropole de Lyon (à droite) et la carte de la future ZFE en vert (à gauche)

"Une erreur", pour reprendre ses mots, dont aurait fini par se rendre compte l’exécutif qui prévoit désormais de revoir le périmètre étendu de la ZFE lors des prochains mois, en l’étendant "notamment à l’Ouest", confie Jean-Charles Kohlhaas. Même si, à l’entendre, cette décision viendrait plutôt de la demande de communes de l’ouest d’être intégrées à la ZFE que de rendre l'extension de la ZFE politiquement acceptable.

