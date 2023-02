ZFE de Lyon, règlement local de publicité : la CCI de Lyon à confesse

Philippe Valentin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne est l'invité de "6 minutes chrono".

Sous la pression, la Métropole de Lyon a annoncé, lundi 13 février, repousser à 2028 l’interdiction des véhicules Crit’Air 2 dans la zone à faibles émissions lyonnaise. Soit deux ans de rab' pour les véhicules à moteur diesel.

Environ 40% des véhicules particuliers actuels dans la Métropole de Lyon sont des Crit'Air 2.

180 000 entreprises impactées

Début janvier, la CCI de Lyon métropole Saint-Etienne Roanne avait émis un avis défavorable. "On a pris la précaution d’avoir le retour des entreprises sur la ZFE. On a donné un avis défavorable, surtout sur le principe de réalité parce que les entreprises vivent un moment un peu complexe, explique Philippe Valentin, président de la CCI qui représente plus de 120 000 entreprises, dont 80% se situent dans la Métropole de Lyon. Pour faire simple, c'est de détendre un peu le planning pour permettre aux entreprises d’intégrer cette nouvelle dynamique. Je tiens à préciser que le monde économique n’est absolument pas contre cette transition, bien au contraire. C’est juste (…) qu’il faut mettre de la bonne intelligence collective. Ce dispositif était trop rapide, trop contraignant, trop sévère."

Publicité : "la même logique que la ZFE"

Le deuxième acronyme qui fait débat à Lyon après la ZFE, c'est le RLP pour règlement local de publicité, qui, de l'avis du vice-président délégué à la réduction de la publicité va "au-delà de la réglementation nationale, en interdisant par exemple les écrans numériques et les bâches de chantiers publicitaires et en réduisant les impacts des publicités lumineuses en toitures comme celles qui sont encore présentes sur les quais du Rhône".

Règlement local de publicité : "Il faut prendre le temps de travailler de façon collaborative et trouve rune voie intelligente et frappée de bon sens." Philippe Valentin, président de la CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne

La CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne avait émis un avis défavorable, "corroboré avec une enquête publique". "C'est un peu la même logique que la ZFE" explique Philipe Valentin sur le plateau de "6 minutes chrono", patron de la CCI "inquiète face aux risques encourus pour le tissu économique comme pour l'emploi". "Il faut prendre le temps de travailler de façon collaborative et trouve rune voie intelligente et frappée de bon sens."

Le sort du RLP sera-t-il le même que celui de la ZFE, à savoir un planning et des modalités échanges. Des discussions sont en cours entre la CCi, les organisations professionbnelels et la Métropoled e Lyon.