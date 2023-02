Fête des Lumières à Lyon : un appel à candidature pour les Lumignons du cœur

Dans le cadre de la prochaine Fête des Lumières, la Ville de Lyon renouvelle son appel à candidatures pour l'opération les Lumignons du cœur.

Comme chaque année, la Ville de Lyon relance son appel à candidatures pour l'opération des Lumignons du cœur, à l'occasion de la prochaine Fête des Lumières. En plus de créer une oeuvre participative au sein du parcours de l'événement, ce dispositif permet de mettre en lumière les actions des associations solidaires. L'an passé, du 8 au 11 décembre, la Ville de Lyon s'était associée à la fondation de l’Armée du Salut. Chaque soir de l'événement, plusieurs milliers de lumignons, vendus au prix de 2 euros, avaient été allumés pour mettre en lumière la Roseraie du Parc de la Tête d’or.

Les Lumignons du Coeur. Parc de la Tête d'Or, Lyon 6e. (Photo Hadrien Jame)

Jusqu'au 24 mars

Les candidats ont jusqu'au 24 mars pour déposer leur dossier. Ils devront respecter un certain nombre de règles pour espérer remporter l'appel à projets, comme par exemple avoir un "ancrage local" et composer une équipe pour réaliser l'événement. La Ville autorise l'association à recruter jusqu'à 300 bénévoles. L'association doit également être capable de mobiliser un public et des partenaires pour pouvoir informer sur ses actions. La municipalité rappelle que les enjeux de l'association doivent être "indispensables au bien-être de l’humanité et aux respects des droits".

