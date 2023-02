En coulisse, la Fête des lumières 2023 se prépare déjà. La Ville de Lyon vient de lancer un vaste appel à projets pour illuminer certains sites emblématiques de la Fête du 7 au 10 décembre prochain.

Pour les spécialistes des illuminations, il est déjà l’heure de se plonger dans la préparation de la prochaine Fête des lumières. À un peu moins d’un an du début de l’édition 2023, qui se déroulera du 7 au 10 décembre, la Ville de Lyon a lancé un appel à projets auprès des professionnels, mais aussi d’associations ou encore d’étudiants, pour mettre en lumière certains sites emblématiques de la fête.

Parc de la Tête d'Or, Blandan, place Bellecour...

Les personnes souhaitant postuler pour illuminer la place de la Bourse, la place du Griffon, le quartier Grolée, une partie de la place Bellecour, la place Antonin Poncet, la place des Célestins, le Temple du Change ou encore le Parc de la Tête d’Or, ont jusqu’au 29 mars pour monter et déposer leur dossier de candidature.

Il n’existe pas de thématique particulière pour cette édition, mais l’appel à projet souligne tout de même que les projets pourront "favoriser les croisements entre Lumière et diverses disciplines artistiques (Danse, Art contemporain, Littérature…)" et "être à caractère inclusif, en direction de publics éloignés du festival (en raison d’un handicap, du grand âge, d’une hospitalisation, d’une situation de précarité, d’incarcération, d’exil, etc.)"

Le seul site qui fait l’objet d’une proposition spécifique et particulièrement encadrée est celui du parc Blandan, où la municipalité souhaite proposer une "programmation artistique jeune public". "Nous souhaitons créer une programmation variée à l’échelle du site, permettant aux enfants et aux familles d’évoluer dans un environnement artistique ludique, convivial et poétique", précise la Ville dans son appel à projet. En 2021, les enfants avaient ainsi pu jouer à un Snake et un Puissance 4 lumineux installés au milieu du parc.

Le puissance 4 de Games of light, au parc Blandan. (Photo Hadrien Jame)

15 à 50 000 euros de subvention

Il n’existe pas de budget minimum ou maximum pour les différents projets présentés, "mais la fourchette moyenne de financement en subvention se situe entre 15 et 50 K€ TTC (tout compris)". Toutefois, la subvention accordée par la Ville ne pourra en "aucun cas représenter la totalité du montant de la prestation", chaque porteur de projet pourra ainsi faire appel à du mécénat.

La sélection des candidats se fera à la fin du mois d’avril et les dossiers de subventions seront rendus au mois de mai, avant la tenue de premiers repérages techniques en juin et juillet.

Des marchés publics pour les plus gros lots

Les grands sites de la Fête des lumières, que sont la place des Jacobins, la cathédrale Saint-Jean, la colline de Fourvière, la place des Terreaux et la place Louis Pradel, seront attribués sous la forme de marchés publics, qui seront publiés prochainement.