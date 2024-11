Choisie par la Ville de Lyon comme bénéficiaire des Lumignons du cœur, l'association Alynea souhaiterait récolter 100 000 euros de dons pour permettre la réhabilitation de 50 logements.

Alors que la Ville de Lyon s'apprête à être éclairée à l'occasion de la Fête des Lumières, la pression monte pour l'association locale Alynea. Sélectionnée comme bénéficiaire des Lumignons du cœur 2024, l'association de soutien aux personnes en situation de précarité s'est fixée un objectif : récolter 100 000 euros de dons afin de réhabiliter 50 logements sur la Métropole de Lyon pour héberger dignement des familles.

L'année passée, en 2023, le Centre Léon Bérard avait récolté la somme record de 96 000 euros pour la recherche contre le cancer. "Le constat est dramatique. 14 000 personnes sont en attente d'hébergements dans le Rhône", rappelle Philippe Imbert, directeur général d'Alynea. Un chiffre auquel s'ajoutent les personnes déjà en hébergement, mais toujours en attente d'un logement personnel. Au total, cela concernerait plus de 25 000 Rhodaniens.

Lire aussi : Anciennes oeuvres, nouveaux quartiers... toute la programmation de la Fête des Lumières 2024

Faire parler la "tradition humaniste" de Lyon

En choisissant Alyena comme bénéficiaire de cette opération, la Ville de Lyon reconnaît aussi que la situation du sans-abrisme à l'échelle locale atteint des sommets inédits. "ll faut prendre collectivement la mesure de ce qui est en train de se passer. On est passé de 63 campements en 2023 à 80 en 2024. Il ne faut vraiment pas s'habituer à cela", estime Sophia Popoff, adjointe à la Ville de Lyon, en charge notamment du sans-abrisme.

Comme la tradition le veut, les lumignons seront allumés le 8 décembre à Lyon. (@NB)

Présente au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Point Nuit Maison Pluri'elles, propriété de la Ville de Lyon qui accueille quotidiennement 30 femmes seules, l'élue croit en "la solidarité des Lyonnais, dans la tradition humaniste de notre ville". L'objectif, donc, atteindre les 100 000 euros de dons. "Même les dépasser", ajoute-t-elle, sous le regard ému de Philippe Imbert. "Ça représenterait plus du double des dons reçus chaque année par l'association", calcule le directeur.

"C'est un don direct, concret et local"

Philippe Imbert, directeur d'Alynea - Samu social 69

Comme au CHRS Point Nuit Maison Pluri'elles, dans le 4e arrondissement de Lyon, l'association Alynea lutte contre le sans-abrisme, et notamment celui qui touche les femmes. Dans ce centre, les femmes seules ou les personnes portant le projet de transition vers le genre féminin sont suivies dans le cadre de contrat de séjour de 6 mois renouvelables. Mais Alynea, porteuse du Samu social 69, effectue également diverses actions : maraudes de jour et de nuit, hébergement, accompagnement médico-social ou en formation, etc.

Son directeur général ajoute : "On a vraiment besoin des Lyonnais pour nous aider grâce à l'achat des lumignons. C'est un don direct, concret et local". Cela permettrait donc de loger et de venir en aide à un nombre plus important de sans-abris. Pour rappel, ces lumignons sont toujours au prix de 2 euros. Il sera possible d'en acheter pendant la Fête des lumières sur la Place Sathonay (1er arr.) du 5 au 7 décembre, entre 19 h et 23 , et le 8 décembre, entre 18 h et 22 h. Il est aussi possible d'en acheter dans les différents points de vente (liste ici).

Lire aussi : Lyon : un oeil tourné vers le passé, la Fête des Lumières poursuit sa mue pour sa 25e édition