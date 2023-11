Alors que la Fête des lumières approche à grands pas, les hôtels, cafés et restaurants lyonnais déplorent une organisation qui ne les prend pas en considération.

Tandis que Lyon deviendra d'ici un mois le théâtre de l'incontournable Fête des lumières, le secteur des hôtels, cafés et restaurants (CHRD) fait part de sa frustration. "Les organisateurs ont semble-t-il décidé de ne pas convier les représentants du secteur aux réunions de préparation", indique l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) dans un communiqué.

Des horaires inadaptés pour la restauration

Des problèmes d’organisation avaient déjà été pointés du doigt l'année passée. Notamment, les choix d’horaires ne permettaient pas aux restaurateurs de faire deux services complets et d’optimiser les quatre jours d'illuminations. Les professionnels du secteur CHRD en étaient d'autant plus déçu qu'ils comptent chaque année sur cet événement pour augmenter leurs recettes avant les fêtes de fin d'année.

Plus généralement, l'UMIH souhaitait participer à l'organisation afin d'offrir aux visiteurs les meilleures conditions d'accueil possible. "Le lieu des animations, les quartiers concernés, comme l’annonce du 9e arrondissement cette année sont autant de sujets qui sont indispensables de discuter et de gérer avec les représentants du secteur", détaille l'organisation patronale.

Une collaboration remise en question

Alors que l'UMIH dit avoir fait part au directeur de la Fête des lumières de sa volonté de renforcer leurs échanges après l'édition 2022, elle s'interroge désormais sur leurs relations futures. "Monsieur Pavillard a jeté dix ans de collaboration entre l’UMIH du Rhône et la Fête des lumières", estime l'organisation syndicale. Cette dernière regrette une situation qui pénalise aujourd'hui tout un secteur de l'économie lyonnaise, alors qu'il s'agit "de la fête des Lyonnais, des commerçants, des professionnels de la restauration, des hôteliers et du tourisme d’une manière générale".

