Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance jaune avalanches ce samedi.

Météo France place la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère en vigilance jaune pour risque d'avalanches. Dans le massif des Aravis, l'indice de risque d'avalanches est au niveau 3 au-dessus de 2 000 mètres d'altitude. "Avec les 10/15 cm de neige fraîche attendus, de rares coulées dans les couloirs raides seront possibles dans la nuit de samedi à dimanche. Les trouées de soleil en journée de samedi seront à l'origine de quelques départs (poires, escargots), surtout près des rochers", explique Météo France.

En Isère, les massifs concernés sont ceux de Belledonne, d'Oisans, des Grandes Rousses, de Champsaur et de Pelvoux. En Savoie, ce sont ceux de Vanoise, de Maurienne, de Haute-Maurienne, de Haute-Tarentaise, du Beaufortain et des Aravais (avec la Haute-Savoie) et du Thabor. En Haute-Savoie, le massif du Mont-Blanc est placé en vigilance avalanches (avec une partie du massif des Aravis, à cheval avec La Savoie).