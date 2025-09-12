Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Fermeture de la N79 : dix jours de travaux et déviations en Saône-et-Loire

  • par Vincent Guiraud

    • La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) annonce la fermeture de la N79 dans les deux sens du 15 au 26 septembre. Des déviations seront mises en place pour tous les usagers.

    À partir du lundi 15 septembre à 7h et jusqu’au vendredi 26 septembre à 18h, la N79 sera fermée entre l’échangeur avec la N70 à Paray-le-Monial et l’échangeur n°11, dit "La Fourche". Ces travaux d’entretien concernent la réfection de chaussée, le marquage, l’élagage, ainsi que l’entretien des ouvrages d’art et des passages d’eau.

    Des itinéraires de substitution seront proposés : une déviation "grande maille" pour les poids lourds, via la N70 en direction de Chalon-sur-Saône puis Mâcon, et une déviation "moyenne maille" pour les véhicules légers, depuis Cluny vers Blanzy puis Moulins. Les autres usagers devront suivre des déviations locales sur le réseau départemental.

    Une nouvelle tentative de blocage à l'Université Lyon 2 ce vendredi, 22 interpellations

