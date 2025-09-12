Fermeture de la N79 : dix jours de travaux et déviations en Saône-et-Loire

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) annonce la fermeture de la N79 dans les deux sens du 15 au 26 septembre. Des déviations seront mises en place pour tous les usagers.

À partir du lundi 15 septembre à 7h et jusqu’au vendredi 26 septembre à 18h, la N79 sera fermée entre l’échangeur avec la N70 à Paray-le-Monial et l’échangeur n°11, dit "La Fourche". Ces travaux d’entretien concernent la réfection de chaussée, le marquage, l’élagage, ainsi que l’entretien des ouvrages d’art et des passages d’eau.

Des itinéraires de substitution seront proposés : une déviation "grande maille" pour les poids lourds, via la N70 en direction de Chalon-sur-Saône puis Mâcon, et une déviation "moyenne maille" pour les véhicules légers, depuis Cluny vers Blanzy puis Moulins. Les autres usagers devront suivre des déviations locales sur le réseau départemental.