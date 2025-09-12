Actualité
Le campus de Bron de l’université Lyon 2. DR

Une nouvelle tentative de blocage à l'Université Lyon 2 ce vendredi, 22 interpellations

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 13 septembre au matin, une cinquantaine de personnes cagoulées ont dégradé et tenté de bloquer l'Université Lyon 2 de Bron.

    Deux jours après le mouvement "Bloquons Tout" du 10 septembre, une cinquantaine de personnes ont tenté de bloquer le campus de l'Université Lyon 2 de Bron ce vendredi 13 septembre au matin. Selon les informations de BFM Lyon, des manifestants cagoulés seraient arrivés munis de barres de fer et de palettes pour bloquer les lieux.

    La police nationale et les CRS ont rapidement été mobilisés sur place pour tenter de disperser les militants. Au total 22 personnes ont été interpellées. Selon Loïc Turpin, président de l'association universitaire de droite UNI, de nombreuses dégradations auraient été causées, dont des tags. Le trafic des tramways a été perturbé le temps de l'intervention avant de reprendre son cours normalement.

    Cet incident survient au premier jour de réouverture de l'établissement qui avait choisi de rester fermé jeudi 11 septembre "pour préserver la sécurité des personnes et des biens". Une décision contestée par l'UNI, qui avait alors demandé l'ouverture du campus avec un renforcement du dispositif de sécurité. Alertée notamment par l'UNI, la présidence de l'université avait prévu la tentative de blocage de ce vendredi, d'où l'intervention rapide des forces de l'ordre.

    Lire aussi : "Bloquons tout" : l'Université Lyon 2 et Sciences Po Lyon restent fermés ce jeudi

    à lire également
    La Ferrari Amalfi sera présentée pour la première fois lors du salon de l'Automobile de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une nouvelle tentative de blocage à l'Université Lyon 2 ce vendredi, 22 interpellations 10:41
    La Ferrari Amalfi sera présentée pour la première fois lors du salon de l'Automobile de Lyon 10:28
    Isère : dix sites de Grenoble Alpes Métropole ouvrent au public pour les Journées du patrimoine 09:44
    Deux collèges inaugurés à Limas dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025" 08:59
    police Lyon
    Lyon : des coups de feu à la Guillotière, un suspect interpellé 08:42
    d'heure en heure
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Un TER percute une personne, le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon et Grenoble 08:13
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce vendredi 07:53
    voiture police faits-divers
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune homme de 19 ans s'est rendu 07:31
    Un vendredi calme et lumineux à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus 07:14
    Pierre Oliver
    "Une occasion unique de gagner Lyon avec Jean-Michel Aulas" estime Pierre Oliver 07:00
    Neuf chantiers programmés sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine 11/09/25
    Final du défilé de la Biennale de la danse 2014, place Bellecour © Stéphane Rambaud
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 septembre 11/09/25
    Lyon : déplacer le marché de Noël à Bellecour ? "Pas d'actualité" répond la mairie 11/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut