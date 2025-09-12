Vendredi 13 septembre au matin, une cinquantaine de personnes cagoulées ont dégradé et tenté de bloquer l'Université Lyon 2 de Bron.

Deux jours après le mouvement "Bloquons Tout" du 10 septembre, une cinquantaine de personnes ont tenté de bloquer le campus de l'Université Lyon 2 de Bron ce vendredi 13 septembre au matin. Selon les informations de BFM Lyon, des manifestants cagoulés seraient arrivés munis de barres de fer et de palettes pour bloquer les lieux.

La police nationale et les CRS ont rapidement été mobilisés sur place pour tenter de disperser les militants. Au total 22 personnes ont été interpellées. Selon Loïc Turpin, président de l'association universitaire de droite UNI, de nombreuses dégradations auraient été causées, dont des tags. Le trafic des tramways a été perturbé le temps de l'intervention avant de reprendre son cours normalement.

Cet incident survient au premier jour de réouverture de l'établissement qui avait choisi de rester fermé jeudi 11 septembre "pour préserver la sécurité des personnes et des biens". Une décision contestée par l'UNI, qui avait alors demandé l'ouverture du campus avec un renforcement du dispositif de sécurité. Alertée notamment par l'UNI, la présidence de l'université avait prévu la tentative de blocage de ce vendredi, d'où l'intervention rapide des forces de l'ordre.

