"Procédure-bâillon" : 4 militants jugés ce lundi à Lyon pour une action anti-pub et en soutien à la Palestine

4 militants seront jugés ce lundi 4 mai à Lyon pour avoir participé à une action anti-publicitaire et en soutien à la Palestine le 27 septembre 2025.

Ils seront fixés sur leur sort à 14 heures. 4 militants de l'association Résistance à l’Agression Publicitaire ayant participé à une action de détournement d’affichage publicitaire et en soutien à la Palestine le 27 septembre 2025 sont convoqués ce lundi 4 mai devant le tribunal correctionnel de Lyon. Ils risquent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour dégradation en réunion, "alors qu’aucun panneau n’a subi de dégât", estime pourtant l’association dans un communiqué.

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Un rassemblement prévu à 12 h 30 place Guichard

Le soir des faits, 24 affiches ont été collées par les activistes. "Une douzaine d’entre elles critiquaient la publicité, sa propagande, l’épuisement des ressources et la privatisation des services publics. Une autre douzaine d’affiches indiquaient, elles, le message suivant : "La Cour pénale internationale recherche pour crimes de guerre et génocide le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou", ainsi que d’autres messages anticoloniaux en soutien au peuple palestinien", précise-t-elle toujours. 4 personnes avaient ainsi été interpellées puis placées en garde à vue durant "deux nuits."

Une "répression disproportionnée pour une action non-violente et non-dégradante est une entrave à la liberté d’expression", lancent encore Résistance à l’Agression Publicitaire et 16 autres associations, qui qualifient cette convocation devant la justice de "procédure-bâillon."

Un rassemblement est prévu de lundi à 12 h 30 place Guichard, dans le 3e arrondissement, avant un départ vers le tribunal à 13 h 45. Et de conclure : "Il est urgent de ne pas baisser les yeux face à ces intimidations."