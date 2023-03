A Lyon, Dott donne une seconde vie à sa flotte de trottinettes en libre-service

Depuis octobre 2022, l'opérateur de trottinettes en libre-service, Dott, a ouvert une ligne de reconditionnement de ses engins à Villeurbanne, permettant de doubler la durée de vie de sa flotte.

C'est à Villeurbanne, rue du Canal, que l'opérateur de trottinettes en libre-service, Dott est installé depuis 2019. Avec ses 2 300 engins déployés dans les rues de Lyon, l'entreprise franco-néerlandaise a remporté en février dernier le nouvel appel d'offre de la Ville de Lyon et ainsi prolongé son partenariat avec la municipalité écologiste jusqu'en 2027.

Réduire de moitié les émission de CO²

Pour remporter cet appel d'offre et en plus des nouvelles mesures de sécurité comme le contrôle de l'âge, Dott s'est engagé à rénover sa flotte existante plutôt que d'en produire une nouvelle. Ainsi, depuis octobre 2022 et après une année de recherche, l'opérateur a monté une ligne de reconditionnement dans ses locaux de Villeurbanne. "Le fruit d'une vision commune avec la Ville, exigeante avec nous pour nous pousser à faire du neuf avec de l'ancien", détaille Nicolas Gorse, directeur général de Dott France.

Photo : Nathan Chaize Photo : NC

L'objectif du projet est de réduire les émissions de carbone de Dott, "principalement concentrées sur la production" de 49 %, en prolongeant la durée de vie moyenne d'une trottinette de trois à sept ans. 29 salariés travaillent pour permettre de reconditionner en moyenne 50 trottinettes par semaines, l'objectif étant d'avoir renouvelé l'entièreté de la flotte d'ici le mois de mai. Pour l'instant, 380 engins ont fait peaux neuves, reconnaissables à leur peinture bleue et rouge et à leur support pour téléphone.

Une ligne de reconditionnement 100 % locale

A leur arrivée sur le site, les trottinettes sont désassemblées, et les pièces triées en fonction de leur état d'usure. Le cadre est quant à lui repeint par l'entreprise Teyssedre à Saint-Priest dirigée par Marc Beneteau. Les pièces d'usures (freins, roulements etc.) sont remplacées puis la trottinette est remontée après un contrôle qualité et sécurité final.

Photo : Nathan Chaize Photo : NC

Dott est la première entreprise en Europe à mettre en place un tel processus, espérant "à terme, dupliquer ce modèle", détaille Nicolas Gorse, en transférant les flottes d'autres villes sur le site de reconditionnement de Lyon. "Cela permet de créer de la valeur sur le territoire et des emplois durables", a félicité Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge notamment de la mobilité.

