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crédits : Eau du Grand Lyon

Laurence Croizier élue à la tête d'Eau du Grand Lyon

  • par Romain Balme

    • Actuelle vice-présidente chargée de l’eau à la Métropole de Lyon, Laurence Croizier prend la tête d'Eau du grand Lyon.

    La régie Eau du Grand Lyon change de bord politique. Laurence Croizier (Grand Coeur lyonnais) a été élue ce jeudi 31 avril présidente d'Eau du Grand Lyon. La désormais vice-présidente chargée de l’eau à la Métropole de Lyon succède à l'écologiste Anne Grosperrin, en poste depuis la création de la régie en 2023. 

    Une passation de pouvoir logique, puisque cette dernière occupait également le poste de vice-présidente chargée de l'eau sous la mandature de Bruno Bernard. Laurence Croizier prend donc les rênes de la régie de l'Eau accompagnée par deux vice-présidents, Olivier Araujo, et Lionel Clarini, tous deux membres de la majorité métropolitaine.

    La nouvelle présidente d'Eau du Grand Lyon a déjà posé les bases de son futur mandat, à savoir "l’engagement et du pragmatisme. Nous allons désormais nous mettre au travail pour répondre aux prochaines échéances, notamment les enjeux de préservation de la ressource en eau, tout en garantissant sa qualité."

    Lire aussi : Comment la Métropole de Lyon veut protéger la ressource en eau avec un contrat à 286 millions d’euros

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