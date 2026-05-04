Ma thèse en 180 secondes : deux doctorantes lyonnaises qualifiées pour la finale nationale

Ines Torres Aure (à droite, crédit : Matthieu Volat) et Élodie Corvaisier (à gauche) qualifiées pour la finale nationale de Ma thèse en 180 secondes

Les doctorantes Inès Torres Aure (Lyon 1 Université Claude Bernard) et Élodie Corvaisier (Université Lumière Lyon 2) se sont qualifiées pour la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes.

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Le 28 avril dernier, donc, l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand accueillait la finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes. À cette occasion, les doctorantes lyonnaises Inès Torres Aure (Lyon 1 Université Claude Bernard) et Élodie Corvaisier (Université Lumière Lyon 2) se sont qualifiées pour la finale nationale.

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La finale nationale se tiendra le 28 mai à Lille

La finale régionale a rassemblé les huit doctorants lauréats des finales locales des établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes : l'Université Clermont-Auvergne, l'Université Grenoble Alpes, l'Université Savoie Mont-Blanc et la ComUE Université de Lyon. Devant un public de 150 lycéens et un jury professionnel, les candidats ont exposé en trois minutes leur projet de recherche vulgarisé.

Le premier prix du jury a été attribué à Ines Torres Aura pour sa thèse "Enregistrement sédimentaire de l'ancien Mars (Noachien) et distribution des phyllosilicates autour des marges de la dichotomie." Le second prix du jury et le prix des lycées sont revenus à Élodie Corvaisier pour sa thèse "Déplacements forcés et perception des normes sociales de genre néfastes : évidence d’une expérience de terrain au Burkina Faso."

Les deux candidates du site Lyon-Saint-Étienne poursuivront ainsi l’aventure lors de la finale nationale le 28 mai prochain à Lille.

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