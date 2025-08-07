Actualité
Meurtre de son ex-compagnon dans l'Hérault : la Lyonnaise mise en examen et écrouée

  • par LC

    • La femme de 29 ans, originaire de la métropole de Lyon, a été placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'avoir, au Cap d'Agde, tué d'un coup de couteau son ex-compagnon.

    Le procureur de la République de Béziers a annoncé la mise en examen du chef de meurtre par conjoint et le placement en détention provisoire d'une femme de 29 ans, originaire de Décines-Charpieu, près de Lyon, rapporte Le Progrès. Pour rappel, elle est accusée d'avoir tué son ex-compagnon à Agde (Hérault), en vacances, dans la nuit de dimanche à lundi.

    La victime, originaire de Villefranche-sur-Saône, a été retrouvée vers 3 heures du matin blessé d'un coup de couteau au thorax, au pied d'un immeuble. La fille et la nièce de la Lyonnaise, âgées de 5 ans, étaient présentes au moment des faits.

    Lire aussi : En vacances dans l’Hérault, une Lyonnaise tue son ex-compagnon d’un coup de couteau "pour se défendre"

    Des faits de violences conjugales

    Placée en garde à vue, la jeune femme, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, "reconnaissait" les faits, tout en affirmant avoir "agi pour se défendre", a précisé le procureur de Béziers, selon qui l'homme et la femme sont "très défavorablement connus des services de police et de justice".

    La femme a également expliqué avoir subi des violences régulières de son ex-companon. Selon sa version, il l’aurait attendue toute la nuit devant son immeuble d'Agde, avant de la suivre à l'intérieur du bâtiment et de lui asséner des coups de poing. D'après elle, il aurait exhibé un couteau de type Opinel, dont elle se serait saisie avant de le retourner contre lui.

