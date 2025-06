La Zone à trafic limité entre officiellement en vigueur samedi 21 juin à Lyon.

C'est l'une des mesures phares des exécutifs écologistes à la Ville et à la Métropole de Lyon : la Zone à trafic limitée en Presqu'île de Lyon entrera officiellement en vigueur samedi 21 juin.

Dès lors, les automobilistes (or riverains et ayant-droits) ne pourront plus pénétrer au coeur de la Presqu'île, ils devront emprunter des axes structurant pour la contourner : Bellecour, le tunnel de la Croix-Rousse ou Perrache.

Plan de la ZTL (@Lyon Capitale)

Un changement qui devrait être quasi-indolore pour la majorité des automobilistes puisque la rue Grenette qui permettait de traverser la Presqu'île est elle interdite à la circulation depuis un an déjà.

Dérogations et ayants-droit permanents

Par ailleurs, la municipalité n'activera pas immédiatement certaines bornes, et la police municipale fera quant à elle preuve de pédagogie dans les premiers jours, voire les prochaines semaines.

En revanche, les bus continueront à circuler normalement ce week-end de Fête de la musique puisque le nouveau plan de circulation, (qui doit notamment libérer la rue de la République) des bus du réseau TCL n'entrera en vigueur qu'à partir du lundi 23 juin.

Pour continuer à entrer en Presqu'île en voiture, deux types d'ayants-droit sont à distinguer : les personnes disposant d'une autorisation permanente de circuler au sein de la ZTL, et les personnes éligibles à des autorisations temporaires.

Les ayants droit permanents :

Les taxis et chauffeurs (accès via lecture de plaque ou badge)

Les personnes habitant dans le périmètre de la ZTL (accès via lecture de plaque ou badge)

Les services urbains de la Ville et de la Métropole (accès via lecture de plaque)

Les commerçants et artisans (accès via lecture de plaque et badge)

Les personnes en situation de handicap (accès via lecture de plaque)

Les ayants droit occasionnels :

Livraisons spécifiques et clients d'hôtels (accès via un digicode)

Particulier souhaitant retirer une marchandise dans le périmètre (demande d'autorisation sur inscription 48 h avant le jour d'accès)

Patients des professionnels de santé (accès sur inscription également)

