Euroligue : l'Asvel lourdement battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade

  par La Rédaction

    • L'Asvel s'est inclinée pour la cinquième fois de la saison en Euroligue mardi, défaite sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade (79-65) lors de la 7e journée.

    Restés sur une belle victoire contre Dubaï à domicile la semaine passée, les Villeurbannais n'ont pas réussi à aller enchaîner chez une équipe de l'Etoile Rouge amoindrie par les blessures - notamment celle de son meilleur marqueur d'Euroligue Jordan Nwora - mais sur une excellente dynamique, qui s'élève désormais à cinq succès de rang dont quatre dans son antre.

    L'Asvel - aussi privée de Edwin Jackson, Thomas Heurtel et Shaquille Harrison - se déplacera à nouveau jeudi, sur le parquet du Zalgiris Kaunas pour tenter d'aller décrocher un troisième succès cette saison et de remonter au classement.

    Pourtant bien rentrés dans leur match, et au contact pendant un peu plus d'un quart-temps grâce notamment à deux dunks consécutifs de Mbaye Ndiaye (24-23), les joueurs de Pierric Poupet - handicapés par une adresse à trois points en berne (1/12 à la pause, 7/31 au total) ont perdu le fil en fin de première période, punis de l'autre côté par Chima Moneke alors à 14 points (39-25).

    Un Chima Moneke toujours aussi clinique à l'attaque du troisième quart-temps (24 pts, 100% de réussite à deux points), de quoi mettre un peu plus la tête des visiteurs sous l'eau (45-28). Dos au mur, les coéquipiers de Nando De Colo n'ont jamais réussi à sonner la révolte, bien trop limités offensivement et ont au contraire vu l'écart se creuser au fil des minutes.

