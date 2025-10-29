Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera globalement satisfaisante à Lyon et dans toute la région lyonnaise ce mercredi 29 octobre.

    Grâce notamment à un fort vent de sud et des passages pluvieux prévus ce mercredi, on respire toujours relativement bien à Lyon aujourd'hui. Des conditions météo favorables qui assureront une bonne dispersion des polluants, maintenant ainsi une qualité de l'air moyenne à bonne sur toute la métropole de Lyon.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay, les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre resteront faibles.

    Euroligue : l'Asvel lourdement battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade

