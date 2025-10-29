Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Lyon : un homme grièvement blessé après une bagarre à la Part-Dieu

  • par La Rédaction

    • Une bagarre entre plusieurs individus a éclaté mardi après-midi près de la gare de la Part-Dieu. Un policier hors service est intervenu pour neutraliser l’agresseur présumé.

    Les faits se sont produits vers 16h30, à l’angle de l’avenue Georges-Pompidou et de la rue de la Villette, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Selon nos confrères de LyonMag, quatre personnes auraient pris part à une violente altercation, au cours de laquelle l’une d’elles a sorti un couteau et frappé un autre homme à plusieurs reprises.

    Un policier, témoin de la scène, est immédiatement intervenu. Hors service mais armé, il s’est identifié et a sommé l’agresseur de se rendre. Ce dernier a obéi sans résistance avant d’être interpellé avec l’aide d’agents de la sûreté ferroviaire.

    La victime, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital est engagé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la rixe.

    "C'est illégal d'être guetteur ?" : à Lyon, des jeunes du Tonkin à la découverte de l'institution judiciaire

