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Paul Seixas aux côtés de Marc Pacheco, l’un de ses premiers entraineurs au Lyon Sprint Evolutio. (@DR)
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“Lyon, c’est très bien quand on est un jeune coureur” : entretien avec le prodige Paul Seixas

  • par Vincent Guiraud

    • Paul Seixas s'apprête à découvrir ce samedi 4 juillet le Tour de France. Le natif de Lyon, 19 ans et souvent présenté comme le futur du cyclisme mondial, a accordé un entretien avec Lyon Capitale.

    Lyon Capitale : Quel est votre premier souvenir sur un vélo ?

    Paul Seixas : Mon premier souvenir, c’est à l’âge de 8 ans, en 2014, quand je suis allé au Lyon Sprint Evolution pour passer un test avant de m’inscrire. Depuis tout petit, je ne cessais de répéter que je voulais faire du vélo, mais comme mes parents pensaient que j’étais encore trop jeune, ils me proposaient toujours de m’inscrire à d’autres sports. J’en ai testé trois ou quatre mais ça ne me plaisait pas et, à chaque début d’année scolaire, je remettais le sujet sur la table jusqu’à ce qu’ils se décident à se renseigner sur les clubs de vélo à Lyon.

    Quel est votre col préféré dans la région lyonnaise, celui avec lequel vous avez le plus de souvenirs ?

    C’est le col de la Croix Rosier, dans le Beaujolais. C’est celui que j’aimais monter et remonter quand j’étais jeune. Sûrement car c’est le plus grand et le plus dur. C’est plus de 5 kilomètres à 7 % de moyenne. Je l’ai fait des dizaines de fois. En plus, il est exposé plein sud, en haut, la vue est dégagée, c’est très beau, on voit les vignes.

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