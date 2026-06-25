Easyjet annonce le lancement, dès l'automne 2026, d'une ligne entre Lyon et Louxor, en Égypte.

Lyon se dote d'une nouvelle destination vers l'Égypte. À partir du 31 octobre 2026, easyJet assurera un vol direct hebdomadaire entre Lyon-Saint-Exupéry et Louxor, chaque samedi. Cette liaison exclusive s'inscrit dans le développement de l'offre touristique de la compagnie britannique et accompagne le lancement de nouveaux séjours organisés autour de croisières sur le Nil.

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Commercialisées par easyJet holidays, ces formules comprennent le vol, les transferts, un bagage en soute et une croisière de sept nuits à bord de navires cinq étoiles. Les itinéraires permettent notamment de découvrir les sites emblématiques de Louxor, Edfou ou encore Assouan.

Avec cette nouvelle route, easyJet renforce sa présence vers l'Égypte, dont elle est le deuxième transporteur aérien au départ de la France. Les billets pour la liaison Lyon-Louxor sont déjà en vente, avec des tarifs annoncés à partir de 80 euros l'aller simple.