Drame de Crépol : le parquet de Valence conteste la circonstance aggravante de racisme

Les juges d’instruction avaient retenu la circonstance aggravante de racisme dans l’affaire du meurtre de Thomas, le parquet de Valence demande qu’elle soit écartée.

Nouveau rebondissement dans l’affaire du meurtre de Thomas Perotto, tué lors du bal de Crépol (Drôme) en 2023. Le parquet de Valence conteste la circonstance aggravante de racisme retenue en juillet par les juges d’instruction. Le parquet a estimé ce lundi 17 août que les témoignages faisant état de propos hostiles aux "blancs" ne permettaient pas cela.

Des témoignages jugés insuffisants par le parquet

Il considère que les témoignages affirmant des propos racistes à la fin du bal sont minoritaires, et parfois imprécis ou contradictoires. Un retournement de situation contesté par les parties civiles, qui espèrent que cette question sera examinée jusqu’au procès.

Le parquet propose toutefois de retenir une autre circonstance aggravante : celle liée à la concomitance entre le meurtre de Thomas Perotto et les tentatives de meurtre visant deux autres participants au bal. Si elle était retenue, les mis en examen encourraient la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé et tentatives de meurtre aggravées.

Pour rappel, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, une rixe avait éclaté à l’issue du bal d’hiver de Crépol entre deux groupes de jeunes. Quatre personnes avaient été grièvement blessées à l’arme blanche, dont Thomas Perotto, 16 ans, décédé alors qu’il était transporté à l’hôpital. Quatorze jeunes hommes ont été mis en examen dans ce dossier pour meurtre et tentatives de meurtre en bande organisée.

Les juges d’instruction doivent désormais rendre leur ordonnance de mise en accusation. Ils pourront décider, ou non, de maintenir la circonstance aggravante de racisme.

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