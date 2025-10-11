La campagne des municipales se joue pour l’heure sur les réseaux sociaux dont les règles sont nouvelles pour les candidats.

La campagne des municipales se joue pour l’heure sur les réseaux sociaux. Le débat politique moderne se montre sous son visage le moins avenant : échanges d’anathèmes à l’heure de la post-vérité. Les accusations de fake news volent, donnant l’impression que tous les coups sont permis sur le numérique. La campagne 2.0 est pourtant régie par des règles. Mais les candidats n’en maîtrisent peut-être pas toujours les codes. Bruno Bernard a ainsi été épinglé pour avoir sponsorisé ses contenus sur les réseaux sociaux avant le début de la campagne officielle. Ce que conteste l'intéressé assurant respecter les règles du jeu. Véronique Sarselli, la candidate des Républicains à la présidence de la Métropole, utilise le même procédé sur Facebook. “Il est interdit aux candidats de recourir à tout moyen de sponsorisation commerciale des différents réseaux sociaux”, précise la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La question se pose aussi pour les coches (les logos bleus qui apparaissent sur les comptes X de certaines personnalités). Pour en bénéficier, il faut s’abonner et donc payer. En échange, les contenus postés par des comptes à la coche bleue sont mis en avant par l’algorithme de X. Ils sont donc sponsorisés. Bruno Bernard et Jean-Michel Aulas ont ce statut. Grégory Doucet a lui quitté le réseau social, propriété d’Elon Musk, au profit de son concurrent européen mais plus confidentiel Bluesky. “Jean-Michel Aulas a résilié son abonnement. Il a écrit à la Commission des comptes de campagne pour déclarer sa situation. Comme il avait souscrit un abonnement annuel, il aura la coche jusqu’à l’échéance de son contrat”, explique son communicant Roman Abreu. Le candidat aura donc les avantages sans enfreindre la loi.