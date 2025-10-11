Actualité
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet©PHOTOPQR/LE PROGRES/StÈphane GUIOCHON

Les élus sont-ils hors la loi sur les réseaux ?

  • par Paul Terra

    • La campagne des municipales se joue pour l’heure sur les réseaux sociaux dont les règles sont nouvelles pour les candidats.

    La campagne des municipales se joue pour l’heure sur les réseaux sociaux. Le débat politique moderne se montre sous son visage le moins avenant : échanges d’anathèmes à l’heure de la post-vérité. Les accusations de fake news volent, donnant l’impression que tous les coups sont permis sur le numérique. La campagne 2.0 est pourtant régie par des règles. Mais les candidats n’en maîtrisent peut-être pas toujours les codes. Bruno Bernard a ainsi été épinglé pour avoir sponsorisé ses contenus sur les réseaux sociaux avant le début de la campagne officielle. Ce que conteste l'intéressé assurant respecter les règles du jeu. Véronique Sarselli, la candidate des Républicains à la présidence de la Métropole, utilise le même procédé sur Facebook. “Il est interdit aux candidats de recourir à tout moyen de sponsorisation commerciale des différents réseaux sociaux”, précise la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La question se pose aussi pour les coches (les logos bleus qui apparaissent sur les comptes X de certaines personnalités). Pour en bénéficier, il faut s’abonner et donc payer. En échange, les contenus postés par des comptes à la coche bleue sont mis en avant par l’algorithme de X. Ils sont donc sponsorisés. Bruno Bernard et Jean-Michel Aulas ont ce statut. Grégory Doucet a lui quitté le réseau social, propriété d’Elon Musk, au profit de son concurrent européen mais plus confidentiel Bluesky. “Jean-Michel Aulas a résilié son abonnement. Il a écrit à la Commission des comptes de campagne pour déclarer sa situation. Comme il avait souscrit un abonnement annuel, il aura la coche jusqu’à l’échéance de son contrat”, explique son communicant Roman Abreu. Le candidat aura donc les avantages sans enfreindre la loi.

    à lire également
    Et si le marché de Noël quittait la place Carnot ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Et si le marché de Noël quittait la place Carnot ? 11:00
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Les élus sont-ils hors la loi sur les réseaux ? 10:30
    E-sport : les nouveaux dieux du stade  09:30
    Ils ont osé le dire
    Ils ont osé le dire 09:00
    Ecoconception numérique : Valence-Romans parmi les bons élèves 08:02
    d'heure en heure
    Isabelle Nicolas, directrice de la galerie Estades à Lyon, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Le Chat de Geluck prend (aussi) ses quartiers sur les quais de Saône 07:00
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie 10/10/25
    Marche nordique
    La NordicWalkin'Lyon de retour pour une 10e édition 10/10/25
    Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit 10/10/25
    Cocaïne sachets culinaires Douanes
    Un Lyonnais intercepté avec près de 700 kg de résine de cannabis dans son camion 10/10/25
    Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty organisée à Villeurbanne 10/10/25
    immeuble Tonkin drogue
    Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués"  10/10/25
    Lyon et Francfort célèbrent 65 ans de jumelage 10/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut