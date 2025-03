Escalators en panne dans le métro lyonnais : "Vu ce qu’on paie, on pourrait bien avoir des escaliers mécaniques qui fonctionnent" 

Alors qu’une trentaine d’escalators dans les métros lyonnais est en panne, les Lyonnais déplorent des problèmes qui s'éternisent et des personnes à mobilité réduite délaissées.

46 stations de métro, 5 stations pour les deux funiculaires et une "trentaine" d’escalators "en panne ou en maintenance" dans la métropole lyonnaise, selon les Transports en commun lyonnais (TCL). Des interruptions liées "à l’usure naturelle et à certaines contraintes techniques", bien qu’elles soient "progressivement réduites grâce à un plan de modernisation et à un renforcement de la maintenance préventive, déjà en place", indique encore TCL à Lyon Capitale.

"Comment font les personnes qui ne peuvent pas prendre les escaliers si les ascenseurs ne fonctionnent pas eux aussi ?"

Dans le détail, ces pannes concernent actuellement sept escaliers mécaniques devant être réparés d’ici le mois de mai. Et ce dimanche 16 mars, les usagers sont nombreux à devoir emprunter les escaliers à la gare de Perrache pour accéder au métro. "Moi ça ne me gêne pas, je suis jeune donc je peux facilement prendre les escaliers, mais pour les personnes âgées par exemple…", déplore Justine. Même constat quelques minutes plus tard avec Yoann, étudiant de 22 ans. "Les seuls moments où c’est embêtant pour nous, c’est quand on porte des sacs lourds ou quand, je sais pas, on s’est cassé une jambe", s’amuse le jeune homme, "mais ça m’est déjà arrivé de croiser des papys ou des mamies qui galéraient", ajoute-t-il.

Au-delà des escalators, se pose également la question de l’accès aux ascenseurs. Six doivent également être réparés dans les prochains mois. Une véritable problématique pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. "L’accès aux rames dans le métro s’est amélioré je dirais, on voit de plus en plus de rampes d’accès, mais pour accéder aux rames il faut d’abord pouvoir descendre dans le métro, non ?", ironise Mireille. "Comment font les personnes qui ne peuvent pas prendre les escaliers si les ascenseurs ne fonctionnent pas eux aussi ? Je n’ai pas l’impression qu’on réfléchisse beaucoup à cela", déplore-t-elle encore. Et aux questions s’ajoute le ras-le-bol. "Vu ce qu’on paie, on pourrait bien avoir des escaliers mécaniques qui fonctionnent. Celui de Perrache, ça fait des semaines qu’il est en panne. Il y en a marre", souffle Jean-Michel.

Vaste plan de modernisation d’ici 2030

Sur ses réseaux sociaux, le président du Sytral, Bruno Bernard, est revenu sur ce sujet, indiquant que l’âge moyen des escalators à Lyon est d’environ 22 ans, lorsque la durée de vie moyenne recommandée est de 25 ans. Plusieurs opérations sont ainsi réalisées chaque année, qu’il s’agisse de simples réparations ou de restaurations plus complexes. Certaines prenant plus de temps en raison de "diagnostics approfondis nécessaires pour identifier certains problèmes complexes, de délais d’approvisionnement en pièces spécifiques ou encore de contraintes logistiques qui imposent parfois d’intervenir en horaires décalés", précisait le service presse de TCL à Lyon Capitale.

Au total, près de 80 escalators doivent être remplacés d’ici à 2030. Une commission concernant l'accessibilité des transports lyonnais a par ailleurs été lancée en février 2025 après un diagnostic réalisé fin 2024 par RATP Dev. Cette dernière doit réunir élus, associations, experts et opérations afin de tracer la future feuille de route favorisant une mobilité plus inclusive.

