Dans la métropole de Lyon, de nombreux usagers du métro se heurtent à des pannes d'escalators depuis plusieurs semaines sur le réseau TCL, qui prévoit des opérations de rénovation et de remplacement d'ici 2033.

Perrache, Bellecour, Garibaldi, Foch… On ne compte plus, dans la métropole de Lyon, les stations de métro amputées de leurs escalators sur le réseau des Transports en commun lyonnais (TCL). Sur les 130 que comptent TCL, "une trentaine sont actuellement en panne ou en maintenance", précise le service presse à Lyon Capitale. Une situation que déplorent de nombreux usagers du métro lyonnais depuis plusieurs semaines. "Ces interruptions de service, liées à l’usure naturelle et à certaines contraintes techniques, sont progressivement réduites grâce à un plan de modernisation et à un renforcement de la maintenance préventive, déjà en place", nous explique TCL.

De son côté, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, l’autorité organisatrice des transports lyonnais, s’est emparé du sujet par le biais de ses réseaux sociaux. L'élu écologiste évoque notamment l’âge moyen des escaliers mécaniques qui est de 22 ans sur le métro lyonnais, tandis que la durée de vie moyenne recommandée est de 25 ans. Par exemple, la ligne D présente une moyenne de 32 ans d’ancienneté et 55 équipements datent de plus de 30 ans. Six ascenseurs et sept escaliers mécaniques doivent être réparés d’ici le mois de mai. Pour autant, ces pannes pourraient encore s’allonger dans le temps.

Près de 80 escalators totalement remplacés d'ici 2030

Pour maintenir en bon état les escaliers mécaniques - le problème s'applique également aux ascenseurs -, plusieurs centaines d’opérations sont organisées chaque année. Celles-ci vont de la maintenance préventive à des réparations jugées plus complexes, notamment quand les remontées mécaniques sont en panne. Cas pour lesquels "les délais peuvent s’allonger en raison de diagnostics approfondis nécessaires pour identifier certains problèmes complexes, de délais d’approvisionnement en pièces spécifiques ou encore de contraintes logistiques qui imposent parfois d’intervenir en horaires décalés", ajoute le service presse de TCL.

"Certaines installations ne nécessitent pas seulement une réparation, mais un remplacement complet du matériel en raison de leur vétusté avancée", précisait Bruno Bernard sur son compte X. Ainsi, en plus des sept escalators qui doivent faire l’objet d’une rénovation d’ici mai prochain, 29 vont être remplacés entre 2025 et 2027, comme le prévoit le plan de modernisation 2025-2033 adopté par le Sytral. Puis 24 entre 2028 et 24 autres entre 2031 et 2033.

Une commission concernant l'accessibilité des transports lyonnais a par ailleurs été lancée en février 2025, à la suite d’un diagnostic réalisé fin 2024 par RATP Dev. Elle doit permettre de réunir élus, associations, experts et opérations pour élaborer une feuille de route favorisant une mobilité plus inclusive.

Une pétition lancée

Cette difficulté rencontrée par les usagers de la métropole de Lyon a notamment été partagée par Antoine Durand, l'initiateur de la démarche citoyenne "Métro Pour Tous" et dont la pétition a récolté pour le moment plus de 730 signatures. "Nous demandons des actions immédiates et concrètes pour améliorer l’accessibilité des transports publics à Lyon", exigent les signataires.

En complément des dispositifs d’information en temps réel et du service Allô TCL, "des agents sont présents sur le réseau pour informer et assister les usagers, notamment les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite", indique quant à lui le service presse des transports lyonnais.