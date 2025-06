Le collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon souhaite porter une action juridique pour obtenir l'indemnisation des commerçants impactés par les travaux.

Dans un communiqué, le collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, réunissant une trentaine d'associations, collectifs et commerçants, annonce préparer une action juridique pour "obtenir l'indemnisation de ceux impactés par une baisse conséquente de leur d'affaires" en raison des travaux menés sur le territoire.

"-20 à -40% de perte de chiffre d’affaires"

Les membres du collectif lyonnais pointent du doigt les élus de la Ville et de la Métropole de Lyon et "une situation de plus en plus insoutenable". Un recensement "confidentiel et gratuit" aurait été mené par le collectif auprès de plus de 200 entreprises permettant de chiffrer les "pertes moyennes (...) dans une fourchette allant de -20 à -40% de perte de chiffre d’affaires".

Ce dernier justifie également ces difficultés par des "conditions cumulées" aux travaux et cite, par exemple, le stationnement diminué ou les mises en place de la Zone à faibles émissions (ZFE) et de la Zone à trafic limité (ZTL), entrée en vigueur samedi 21 juin. Un appel au recensement en ligne est donc relayé par le collectif qui entend porter une action juridique collective "devant l’ampleur des pertes réelles (...) déjà estimées à plusieurs millions d’euros dans leur globalité".

Lire aussi : Ce que prévoit le plan d'actions de la Ville de Lyon pour soutenir le commerce de proximité